Caso Fofo: El influencer asegura que su víctima “se defendió” tras el ataque; ella responde

A poco de que se lleve a cabo una nueva audiencia en el caso de Rodolfo ‘N’, más conocido en redes sociales solo como Fofo, se dan a conocer los argumentos que usó para intentar que se reclasifique el delito de tentativa de feminicidio a lesiones.

Recordemos que Rodolfo ‘N’ está en prisión preventiva desde abril del 2024, luego de que fuera señalado de agredir a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial. Ahora su defensa intenta que el joven sea juzgado por lesiones y no por tentativa de feminicidio.

De acuerdo con información de ‘Venga la alegría’, el influencer solicitó declarar ante el juez para dejar claro que no era una persona “capaz de quitarle la vida alguien”.

También le mencionó que la mujer agredida “lo insultó” tras haberla atacado. Debido a esto, cree pertinente que se le acuse de lesiones y no por intento de feminicidio.

Mujer agredida por Fofo, reacciona al argumento del influencer

A la salida de la audiencia que se realizó el pasado 22 de enero, la mujer agredida por Fofo, negó haber insultado al creador de contenido. Incluso, sostuvo que él fue quien la ofendió mientras la atacaba.

Edith “A mí, él sí me insultó. Yo considero que, lo que está diciendo, está mintiendo. Es aconsejado por su defensa y pues, ¿qué podemos hacer? Tiene derecho a declarar”

Asimismo, considera que Melanie, novia de Fofo y quien no ha ido a ninguna de las audiencias por los ataques que ha recibido en internet, fue “cómplice” del influencer al no haber intercedido para evitar el incidente.

“Es la persona que lo ayudó a escapar de la escena y que, por lo tanto, tiene culpabilidad. El no bajarse ella del carro, viendo cómo me golpeaban, no se vale”, expresó.

Familia de Fofo insiste en que sea acusado por lesiones

Rodrigo Márquez, hermano de Fofo, ha iniciado toda una campaña en redes sociales para que se “haga justicia” y el influencer sea acusado por lesiones. En una entrevista con los medios, dejó claro que su hermano sí merece un castigo por sus acciones, pero no que se le juzgue por tentativa de feminicidio.

Que se le acuse de lesiones, sí” Rodrigo Márquez, hermano de Fofo “Eso es lo que ya no me parece. A los abogados no les parece, a la opinión pública que está de nuestro lado, que se le acuse de feminicidio en grado de tentativa, cuando claramente no lo fue.

Por su parte, Xochitl, madre del creador de contenido, manifestó en una entrevista con Adela Micha que su hijo nunca mostró una conducta violenta. Según la mujer, el joven empezó a tener comportamientos problemáticos tras el deceso de su padre.

“Nunca... jamás había golpeado a una mujer, y eso me tiene en shock. Quisiéramos regresar el tiempo. Tuvo una novia que lo arañaba, y nunca le puso una mano encima”, indicó.

Incluso, admitió que teme por la vida de Fofo, pues este, desde que entró a la cárcel, ha expresado que, antes de pasar muchos años en ese lugar, prefiere morir: “Él decía que se quería ir con su papá, y yo creo que eso sería lo mejor, porque va a estar 47 años ahí, porque no es vida, toda una vida ahí. Tiene 27 años, ¿cómo va pasar ahí 47 años?”, indicó.

¿Cuándo se realizará la próxima audiencia de Fofo?

De acuerdo con Rodrigo, la próxima audiencia de su hermano se llevará a cabo el próximo 24 de enero. Se contemplaba que, en el juicio del pasado 22 de enero, se diera un fallo “absolutorio o condenatorio” en el caso.

No obstante, la defensa pidió que se suspendiera para reunir más pruebas “a favor” de su cliente.

