Santa Fe Klan revela que sólo ve a su hijo cuando “le da chance” su ex, Maya Nazor

Maya Nazor y Santa Fe Klan conformaron una de las parejas más queridas en el mundo de la farándula. Sin embargo, su relación no prosperó y hoy siguen dando de qué hablar pero no por estar juntos.

Recordemos que su ruptura se dio a finales de diciembre del 2022, poco después de tener a su hijo, quien hoy es el motor del rapero.

Santa Fe Klan, Maya Nazor y su hijo estuvieron vestidos iguales en el cumpleaños del pequeño / Instagram: @nazormaya

Santa Fe Klan habló en una entrevista con Yordi Rosado y señaló que hay ocasiones en las que se siente solo y que hay temas que lo hacen sentirse así. Entre éstos destaca que sus padres están separados y que no puede ver a su hijo tantas veces como a él le gustaría.

“Hubo dos o tres problemas (con Maya Nazor), pero el trabajo es otra causa por la que no puedo estar ahí. Cuando estoy en Guadalajara lo veo (a su hijo), cuando me da chance su mamá”. Santa Fe Klan

El rapero dijo que por ahora no busca tener una nueva pareja, ya que su hijo está creciendo y no quiere que se llene de preguntas ni que lo vea con varias personas.

Santa Fe Klan también dijo que tras el nacimiento de su hijo se ha convertido en un hombre más responsable.

“Me siento vivo, creo que desde que llegó Luka supe que estoy haciendo en este mundo y aprendí a ser responsable. Cambié mi manera de pensar. Sigo teniendo errores, pero creo que es porque no los he aceptado, pero cuando cometemos un error hay que saber aceptarlo para no volverlo a hacer”.

Santa Fe Klan y Maya Nazor se separaron hace un par de meses, los fans especulaban que volverían casi de inmediato, no obstante eso no sido posible / Instagram: @santa_fe_klan_473

