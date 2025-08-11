¿Santa Fe Klan amenazado? Lanza preocupante mensaje tras la muerte de su escolta: “Pido protección”

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido en la industria musical como Santa Fe Klan, encendió las alarmas tras publicar un mensaje que, para muchos, habría sido una supuesta pedida de auxilio ante un peligro inminente.

Y es que el rapero lanzó dicho mensaje a dos meses de que se reportara que su escolta había sido asesinado en un bar de Guanajuato. Hasta el momento, el caso sigue sin ser resuelto.

¿Qué le pasó al escolta de Santa Fe Klan?

El pasado 6 de junio, se dio a conocer la muerte de Arnulfo ‘N’, escolta de Santa Fe Klan. Según los primeros reportes, todo ocurrió la madrugada del 5 de junio, en un bar ubicado en la comunidad de Yerbabuena, al sur de Guanajuato capital.

La víctima se encontraba al interior del local cuando unos sujetos armados se acercaron y comenzaron a dispararle. El escolta perdió la vida casi de forma instantánea.

Se desconoce el motivo del ataque. Sin embargo, la policía logró obtener las grabaciones del ingreso y huida de los victimarios, por lo que se comenzó a hacer las investigaciones correspondientes. Hasta ahora, no se ha dado más información de este caso.

Tras lo ocurrido, el rapero publicó un mensaje lamentado los hechos y exigiendo justicia para Arnulfo, a quien, si bien llevaba un tiempo sin trabajar para él, apreció mucho.

¿Cuál es el mensaje preocupante que lanzó Santa Fe Klan?

A través de redes sociales, Santa Fe Klan lanzó un mensaje en el que le pedía a Dios que lo protegiera de cualquier persona que quisiera lastimarlo. También pidió “fortaleza” para enfrentar cualquier obstáculo.

“Dios mío, te pido protección, controla envidia y las malas intenciones de otros. Líbrame de sus malos deseos y aleja de mí cualquier influencia negativa. Dame la fortaleza para superar cualquier obstáculo que la envidia pueda causar y permite que tu luz me guíe hacia la paz y la felicidad” Santa Fe Klan

Aunque algunos interpretaron sus palabras como una simple oración hecha por un hombre de fe, muchos comenzaron a especular que podría estar lidiando con alguna dificultad o, incluso, que se encuentra en peligro de muerte, principalmente por lo ocurrido con su escolta. Sin embargo, todas serían meras especulaciones de usuarios en redes sociales.

Hasta ahora, el cantante no ha dicho si ha sido víctima de alguna amenaza. Tras publicar su mensaje, subió una foto de él en una reciente presentación, lo que deja ver que, al menos por ahora, se encuentra bien.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan

Actualmente, tiene 25 años.

Su debut profesional fue en 2017, con los álbumes Por Costumbre y Seguimos Radicando.

Su éxito más representativo ha sido ‘Por mi México’, en colaboración con Lefty SM.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con grandes artístas como Banda MS, Grupo Firme y Panteón Rococó, entre otros.

En 2022, nació su primer y, hasta ahora, único hijo, producto de su relación con su exnovia, Maya Nazor.

En su momento, se especuló que tenía un romance con Karely Ruíz.

