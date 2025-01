Maya Nazor revela audio donde Santa Fe Klan amenaza con llevarse a su hijo

La disputa entre Maya Nazor y el rapero Santa Fe Klan sigue generando controversia. El artista, originario de Guanajuato, afirmó recientemente que su exnovia no le permite convivir con su hijo, a pesar de cumplir con sus obligaciones de pensión alimenticia. Por su parte, Maya Nazor respondió asegurando que el cantante no respeta los horarios de visita y que ha llegado en condiciones cuestionables, como portar armas o estar bajo los efectos de sustancias ilegales.

Ante esta situación, el rapero publicó en sus historias de Instagram un mensaje donde expresó su frustración, dejando claro que su prioridad es convivir con su hijo:

“Por mí le doy a su mamá todo el dinero que me pida por 18 años, ahorita mismo, que son más de 50 millones. Ese no es el ped..., el p... dinero. Yo lo que quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo presten unos días. ¿Qué de malo tiene que yo quiera estar con mi hijo? ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?”

Santa Fe Klan arremete contra Maya Nazor y exige ver a su hijo.

Maya Nazor expone audio de Santa Fe Klan

En respuesta al mensaje del rapero, Maya Nazor utilizó sus redes sociales para defenderse. La influencer negó haber impedido las visitas, pero subrayó que ha establecido condiciones para garantizar la seguridad del menor. Entre estas, señaló que el cantante no debe acudir armado ni bajo el efecto de sustancias.

“Y sigues haciéndote la víctima, lastimándome con lo que sabes que la gente me va atacar que es el “dinero”. Yo no quiero ni un peso de tu dinero y te lo he dicho mucho LO SABES”. Maya Nazor

Maya Nazor y Santa Fe Klan. / Instagram: @mayanazor

“Mejor haz las cosas bien, deja de amenazarme y deja de llegar con personas armadas, sin permiso de portación de arma. Llega en tus cinco sentidos y no bajo las sustancias tóxicas, porque a pesar de todo eso jamás te he negado que veas a tu hijo” Maya Nazor

Además, Maya compartió un audio en el que se escucha una acalorada discusión entre ambos. En este, Santa Fe Klan afirma que se llevará al niño sin importar las condiciones, mientras Maya le advierte que no puede proceder de esa manera. Aunque la historia fue eliminada poco después, el contenido se viralizó rápidamente.

¿Qué dice el audio filtrado por Maya Nazor?

En el fragmento del audio, Santa Fe Klan dice: “Me lo voy a llevar”.

“No puedes quitarme al niño así nada más”, le responde Maya a lo que el cantante le dice: “sí puedo, por mis hue..., ¿como la ves? sí puedo”.

Una discusión que muchos interpretaron como una amenaza. Mientras algunos internautas apoyaron al rapero, otros criticaron la forma en que se ha desarrollado la disputa.

Santa Fe Klan se muestra desesperado por ver a su hijo

El audio publicado por Maya fue una reacción a las declaraciones que el rapero compartió el pasado 13 de enero. En su publicación, Santa Fe Klan mostró su desesperación por no poder convivir con su hijo y cuestionó las restricciones impuestas por Maya:

¿Qué de malo tiene que yo quiera estar con mi hijo? ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?”, dice Santa Fe Klan.

Aunque ambos han expuesto su perspectiva en redes sociales, la controversia sigue sin resolverse, y ninguno de los dos ha emitido declaraciones adicionales tras la publicación del audio.

