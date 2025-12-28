Muere la bebé de famosa influencer en Navidad; la tragedia ocurre a dos años del deceso de su primera hija

La mañana del 25 de diciembre de 2025, fecha asociada tradicionalmente con celebraciones familiares, se convirtió en un día de profunda tristeza para la influencer y creadora de contenido Melissa Mae Carlton. A través de sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de su hija menor, ocurrido durante la mañana de Navidad, noticia que rápidamente se difundió entre sus seguidores.

Te puede interesar: Muere integrante de ‘The Cure’ a los 65 años; reportan que habría enfrentado una grave enfermedad

Melissa Mae / Facebook: Melissa Mae

¿Qué se sabe sobre la muerte de la bebé de Melissa Mae Carlton?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento de la menor. En el comunicado difundido por la influencer, se mencionó que la familia atravesó varias horas de angustia médica antes del desenlace, sin precisar diagnósticos ni condiciones específicas. La madre explicó que fueron momentos de intenso trauma, vividos principalmente en un entorno hospitalario.

Melissa Mae señaló que, por ahora, no ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido, ya que se encuentran en un proceso de duelo y organización de las despedidas correspondientes. La familia también solicitó respeto y privacidad mientras intentan asimilar la pérdida, especialmente por el bienestar de sus otros hijos.

Aunque en el mensaje se menciona la posibilidad de una enfermedad, no se confirmó ninguna causa ni se aportaron informes médicos. La información compartida hasta ahora se limita únicamente a lo expresado por la propia influencer en sus redes sociales.

Te puede interesar: Asesinan a famosa actriz de Broadway; el novio es el principal sospechoso de su muerte, ¿qué pasó?

Melissa Mae / Facebook: Melissa Mae

¿Qué dijo Melissa Mae en el comunicado que publicó en redes?

El anuncio del fallecimiento fue acompañado por un texto extenso y varias fotografías familiares, algunas tomadas desde el hospital y otras que muestran momentos previos junto a la menor. En el mensaje, Melissa Mae describió el estado de incredulidad y confusión que experimentó su familia tras la muerte de su hija.

En uno de los fragmentos más destacados del comunicado, la influencer compartió una reflexión relacionada con su fe y el vínculo entre sus hijas. “En la mañana de Navidad, nuestra dulce hija y su hermana mayor se reunieron. Esto es lo único que me brindó un pequeño sentido de alivio. Mi hija extrañaba profundamente a su hermana”, escribió.

El texto también incluyó una experiencia narrada por su hijo Harry, quien días antes del fallecimiento sostuvo una conversación con la menor durante un viaje familiar. Según relató Melissa Mae, el niño le contó que, al abordar un avión rumbo a Arizona, la niña le expresó su deseo de estar con su hermana Abi. Este recuerdo fue compartido por la madre como parte del mensaje de despedida.

Además, la influencer reconoció sentir temor por el futuro y por el impacto emocional que esta pérdida tendrá en sus otros hijos. En el mismo comunicado, pidió a su comunidad que mantuvieran presentes a sus hijas en sus oraciones, sin hacer llamados a acciones adicionales ni a donaciones.

Te puede interesar: Muere el creador del icónico programa Mujer, casos de la vida real; ¡luto en la televisión nacional!

Melissa Mae / Facebook: Melissa Mae

¿Quién es Melissa Mae Carlton y por qué su historia conmovió a sus seguidores?

Melissa Mae Carlton es una influencer conocida por compartir contenidos relacionados con su vida familiar, maternidad y experiencias personales. A lo largo de los años, construyó una comunidad sólida en redes sociales, donde documentó tanto momentos cotidianos como situaciones complejas, incluida la pérdida de su primera hija, Abi, ocurrida dos años atrás.

Tras aquella primera tragedia, Melissa Mae continuó activa en plataformas digitales, compartiendo procesos de duelo y la llegada posterior de su hija menor, lo que fue recibido por sus seguidores como una etapa de esperanza dentro de su historia personal. Por ello, la noticia del fallecimiento de su segunda hija generó una reacción inmediata y masiva.

La coincidencia de fechas entre ambas muertes fue uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores, quienes recordaron el proceso vivido por la familia en el pasado. Sin embargo, la información difundida se ha mantenido exclusivamente en los términos compartidos por la propia influencer, sin reportes oficiales adicionales ni comunicados externos.

Hasta ahora, Melissa Mae Carlton no ha anunciado si hará nuevas publicaciones relacionadas con el tema ni cuándo retomará su actividad habitual en redes sociales. La última actualización se centró únicamente en informar el fallecimiento, agradecer el acompañamiento recibido y solicitar privacidad para su familia.

Te puede interesar: Así fue la muerte del famoso ‘calvo de la Lotería de Navidad': ¡Escondieron su fallecimiento casi un año!