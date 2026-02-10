Muere “Layo” González, icónico actor mexicano que dio voz a Pitufo filósofo en Los pitufos: ¿De qué murió?

A solo unos días de la muerte de Alexis Ortega, actor mexicano conocido por ser la voz del Spider-Man de Tom Holland en español, nuevamente el mundo del doblaje y la actuación se viste de luto. La tarde de este 10 de febrero se confirmó la muerte de Eladio González Garza, un reconocido actor mexicano que, además de participar en teatro y televisión, también incursionó en el mundo del doblaje. El fallecimiento aconteció el pasado 5 de febrero, según los primeros reportes. Las muestras de cariño ya se han hecho presentes en el comunicado de la noticia. ¿De qué murió? Te contamos.

¿Cómo anunciaron la muerte del actor mexicano de televisión “Layo” González?

El mundo del espectáculo en México está de luto tras darse a conocer la muerte de Eladio González Garza, actor de teatro, televisión, cine y una de las voces más reconocidas del doblaje nacional.

Según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), el intérprete falleció el pasado 5 de febrero de 2026. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la ANDA lamentó el fallecimiento de quien fuera su socio honorario, enviando condolencias a sus familiares, amistades y colegas:

“ La Asociación Nacional de Actores lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Eladio González Garza, socio honorario de la ANDA, ocurrido el pasado 5 de febrero. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y compañeras/os. QEPD ”, se leía en la publicación difundida por redes sociales.

De inmediato, las muestras de cariño y respeto comenzaron a multiplicarse entre compañeros de profesión y seguidores que crecieron escuchando su voz en múltiples producciones que marcaron época.

¿De qué murió el actor mexicano Eladio González Garza?

La muerte del actor mexicano Eladio González Garza ha generado conversación en redes sociales, no solo por el trabajo desarrollado a lo largo de su trayectoria, si no por las causas de su fallecimiento.

El actor conocido también como “Layo” o “Layito” tenía 89 años de edad. En el comunicado y la información más reciente, no se mencionan las causas de su fallecimiento, pero se especula que fue por causas naturales debido a su edad.

Su trayectoria en el doblaje fue vasta: participó en decenas de películas, telefilmes, series, miniseries, producciones animadas e incluso documentales. Su capacidad para adaptarse a distintos registros y géneros lo convirtió en uno de los actores más prolíficos y respetados dentro de la industria.

¿En qué programas trabajó el actor “Layo” González, que murió hoy, 10 de febrero?

Antes de ser conocido por su faceta en el doblaje, “Layo” González fungió como locutor, para posteriormente incursionar en la televisión nacional con participaciones en telenovelas y también encontró en el teatro un espacio fundamental de expresión artística.

Para miles de personas, el nombre de Eladio González Garza quizá no resultaba tan familiar como su voz. Su trabajo en el doblaje lo convirtió en parte esencial de series y caricaturas que acompañaron la infancia y juventud de distintas generaciones.

Entre sus papeles más recordados se encuentra el de “Bo Duke” en la serie Los Dukes de Hazzard. También fue la voz de “Rayo de Plata” en Halcones galácticos, una serie animada que se volvió de culto para quienes crecieron en los años 80.

Sin embargo, uno de los personajes más entrañables que interpretó fue el “Pitufo filósofo” en Los pitufos, rol que lo colocó en la memoria afectiva de miles de espectadores.

