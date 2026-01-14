Muere Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje clave en Dragon Ball y el anime en español latino

El mundo del doblaje mexicano atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Gloria Rocha Contreras, reconocida actriz y directora de doblaje, conocida dentro de la industria como “la Madrina” de Dragon Ball. La noticia comenzó a circular la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026, luego de que colaboradores cercanos a la intérprete compartieran mensajes de despedida a través de redes sociales.

Gloria Rocha / Redes sociales

¿Quién fue Gloria Rocha, conocida como “la Madrina” de Dragon Ball?

Gloria Rocha Contreras nació el 14 de enero de 1932 y desarrolló una extensa trayectoria dentro del doblaje mexicano, consolidándose como una de las figuras clave en la adaptación al español latino de series animadas japonesas que alcanzaron gran popularidad en la región.

Dentro de la industria, fue ampliamente reconocida por su labor como directora de doblaje, especialmente por ser la responsable de seleccionar las voces en español latino para franquicias emblemáticas del anime. Entre los proyectos más destacados que estuvieron bajo su dirección se encuentran Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors, producciones que se convirtieron en referentes culturales para varias generaciones.

Su papel como directora fue determinante en la construcción de los elencos que darían identidad a estos títulos en América Latina. Además de su trabajo detrás del micrófono como directora, Gloria Rocha también tuvo una carrera como actriz de doblaje, prestando su voz a diversos personajes en producciones internacionales que se transmitieron ampliamente en televisión abierta y de paga.

Gloria Rocha / Facebook: DBZ

¿Qué personajes interpretó Gloria Rocha en el doblaje mexicano?

Durante su trayectoria como actriz de voz, Gloria Rocha participó en múltiples producciones, dando vida en español latino a personajes que formaron parte del entretenimiento televisivo de varias décadas.

Uno de sus trabajos más recordados fue la interpretación de Miss Piggy en El show de los Muppets, uno de los programas más populares de la televisión internacional, donde su voz se volvió reconocible para el público de habla hispana.

También dio voz a la Tía May en la serie animada de Spider-Man de 1981, producción que se transmitió en distintos países de Latinoamérica y que forma parte de las primeras adaptaciones animadas del personaje de Marvel.

Otro de sus créditos como actriz de doblaje fue el personaje de Sorceress en He-Man y los amos del Universo, una serie animada que alcanzó gran popularidad durante la década de los años ochenta y que se mantiene como un referente dentro de la animación clásica.

Estos trabajos consolidaron su presencia dentro del medio y le permitieron combinar su faceta actoral con su labor como directora, participando tanto frente al micrófono como en la coordinación de equipos de doblaje.

Gloria Rocha / Captura de pantalla

¿Qué dijeron actores y colegas tras la muerte de Gloria Rocha?

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, diversas figuras del doblaje mexicano comenzaron a manifestarse en redes sociales, destacando el legado profesional de Gloria Rocha y su influencia dentro de la industria.

Uno de los mensajes más difundidos fue el de Lalo Garza, quien escribió en su cuenta oficial:

“Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”. Lalo Garza

Dentro de la comunidad del doblaje, Gloria Rocha era conocida como “la Madrina”, un apodo que reflejaba su cercanía con actores y actrices de voz, así como su papel formativo en distintas etapas de la industria. Su nombre ha sido asociado a intérpretes como Mario Castañeda, Gerardo Reyero, Carlos Segundo y René García, cuyas voces quedaron ligadas a la saga de Dragon Ball y a otras producciones dirigidas por ella.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su muerte ni sobre servicios funerarios. La información disponible ha sido compartida principalmente por colegas y colaboradores a través de plataformas digitales, donde continúan apareciendo mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

