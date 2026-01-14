Muere hijo de famoso guitarrista por consumo de sustancias años después de la pérdida de su madre ¿Quién era?

La industria del entretenimiento volvió a estar de luto luego de que en horas recientes se retomara la noticia del muerte del hijo de un reconocido cantautor y guitarrista estadounidense. Aunque la muerte ocurrió en noviembre del año pasado, fue hasta este martes cuando se dieron a conocer de manera oficial las causas del deceso.

La información fue confirmada por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, luego de que durante varios meses las circunstancias permanecieran sin ser reveladas públicamente, a petición de la familia.

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Ethan Browne, hijo de Jackson Browne?

De acuerdo con el reporte oficial difundido por las autoridades del condado de Los Ángeles, Ethan Browne murió el 25 de noviembre de 2025 debido a una sobredosis accidental. El documento detalla que en su organismo se encontraron niveles letales de sustancias nocivas.

Las autoridades informaron que Ethan fue localizado inconsciente en su residencia durante la mañana de ese día. Tras el hallazgo, se notificó a los servicios de emergencia, pero ya no fue posible salvarle la vida. En ese momento, no se ofrecieron detalles públicos sobre la causa del fallecimiento, ya que el caso quedó sujeto a los análisis toxicológicos de rutina.

Poco después de confirmarse la muerte, Jackson Browne emitió un comunicado en el que expresó el dolor de la familia y pidió respeto a su privacidad. El músico evitó entrar en detalles y señaló que se trataba de una pérdida devastadora. Durante varias semanas, las circunstancias permanecieron reservadas, hasta que el informe forense fue concluido y hecho público.

Jackson Browne / Facebook: Jackson Browne

¿Quién fue Ethan Browne y a qué se dedicaba?

Ethan Browne nació en el seno de una familia ligada al mundo artístico y fue conocido desde muy temprana edad. En 1974, cuando aún era un bebé, apareció junto a su padre en una recordada portada de la revista Rolling Stone, imagen que se convirtió en un símbolo del vínculo entre ambos y que quedó registrada en la historia de la cultura pop.

La vida de Ethan estuvo marcada por una pérdida temprana. En 1976, su madre, la modelo Phyllis Major, falleció tras quitarse la vida, un hecho que impactó profundamente a la familia Browne y que ha sido referido en distintas ocasiones como uno de los episodios más difíciles en la vida del músico.

A lo largo de los años, Ethan construyó su propia trayectoria profesional. Se desempeñó como modelo y trabajó con diseñadores reconocidos, entre ellos Isaac Mizrahi. Su imagen apareció en campañas de moda y proyectos editoriales, consolidando una carrera estable dentro de la industria.

También incursionó en la actuación. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación en la película Raising Helen (2004), donde compartió créditos con Kate Hudson. Además, exploró la música desde una perspectiva independiente, formando parte del dúo Alain Zane y colaborando en la fundación de un sello discográfico alternativo.

Muere Ethan Browne, actor, modelo y músico hijo del famoso cantautor Jackson Browne. / IMDB

¿Quién es Jackson Browne y cómo ha marcado la música?

Jackson Browne es considerado uno de los cantautores más influyentes del rock estadounidense. Su carrera comenzó a destacar a finales de la década de los sesenta y se consolidó en los años setenta como una de las figuras centrales del llamado California Sound, un estilo que marcó a toda una generación.

Reconocido por su habilidad como compositor, Browne escribió canciones emblemáticas desde muy joven. Entre sus temas más conocidos se encuentran These Days, compuesta en su adolescencia, y Take It Easy, coescrita con Glenn Frey y popularizada por The Eagles. Su obra ha sido interpretada por múltiples artistas y sigue siendo referente dentro del rock y el folk contemporáneo.

Más allá de la música, Jackson Browne ha tenido una participación activa en causas sociales y ambientales. Es cofundador de la organización Musicians United for Safe Energy (MUSE), creada en oposición a la energía nuclear, y ha mantenido una postura constante en favor del medio ambiente y la justicia social a lo largo de su carrera.

En el ámbito personal, el músico ha enfrentado episodios dolorosos que han marcado su vida. El fallecimiento de Phyllis Major en 1976 y, décadas después, la muerte de su hijo Ethan en 2025, forman parte de una historia familiar atravesada por la pérdida.

