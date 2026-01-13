Hermana de Yeison Jiménez habla de su funeral: ¿Ya les entregaron el cuerpo tras hallarlo calcinado?

Lina Jiménez se pronunció públicamente sobre los rumores que circularon en torno a Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, luego de la muerte del cantante en un accidente aéreo. Sus declaraciones surgieron en medio de la sorpresa por el fallecimiento del cantautor colombiano, su equipo y el piloto de la aeronave, ocurrido el pasado 10 de enero, y los rumores de infidelidad.

Además, dio detalles sobre el funeral del cantante y sus restos. ¿Ya les entregaron su cuerpo tras encontrarlos calcinado después de su accidente?

El cantante Yeison Jiménez murió. / Foto: Redes sociales

¿Ya entregaron el cuerpo de Yeison Jiménez a la familia?

El lunes 12 de enero, la hermana de Yeison Jiménez compartió un mensaje en redes sociales para informar sobre la situación que atravesaba la familia tras el accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante y cinco personas más. En un video dirigido al público, explicó que hasta ese momento los cuerpos aún no habían sido entregados por las autoridades, por lo que tampoco contaban con una fecha definida ni un lugar confirmado para llevar a cabo la velación.

“Saco las fuerzas para hacer este video y decirles que los cuerpos no los han entregado todavía, no tenemos fecha exacta de dónde van a hacer la velación, lo único que sabemos es que él va a estar en Bogotá”, expresó. Sus palabras reflejaron la incertidumbre que enfrentaban las familias mientras esperaban la conclusión de los procedimientos oficiales.

Sin embargo, la tarde de hoy martes 13 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) emitió un comunicado en el que confirmó que los procesos técnico-científicos y médico-legales habían finalizado. La institución informó que se logró la plena identificación de todas las personas que ingresaron a la entidad tras el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

El INMLCF detalló que los cuerpos correspondían a Juan Manuel Rodríguez, Oscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. Asimismo, señaló que, una vez concluido el abordaje forense, “todos los cuerpos fueron entregados a sus familiares, en coordinación con las autoridades”.

🔴 #ATENCIÓN | @MedLegalColombi informa que culminaron los procedimientos médico-legales del accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama y que todos los cuerpos fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares. ➡️ Comunicado No. 04 aquí: https://t.co/9roGSqet8p pic.twitter.com/drciI9iBl5 — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) January 13, 2026

¿Qué dicen los rumores de infidelidad a la viuda de Yeison Jiménez?

Tras la muerte de Yeison Jiménez, en redes sociales comenzaron a detectarse cuentas que se presentan como perfiles de Sonia Restrepo, viuda del cantante. En estos espacios se han difundido mensajes de duelo y despedida, así como fotografías y videos junto a sus hijos, lo que generó confusión entre usuarios que asumieron que el contenido provenía directamente de ella.

Las cuentas no corresponderían a perfiles oficiales de Sonia Restrepo. El material publicado fue compartido y replicado en distintas plataformas, lo que amplificó la información y provocó dudas sobre la autenticidad de los mensajes y de las imágenes que circularon tras el fallecimiento del intérprete.

Además, esta situación se sumó al rumor de una presunta infidelidad por parte del cantante con Camila Galviz, quien publicó en su cuenta de Instagram una selfie junto a Yeison Jiménez acompañada del mensaje “No lo creo”, seguido de emojis de corazones rotos. Posteriormente, la modelo compartió una captura de pantalla de lo que describió como una conversación privada con el cantante, en la que él la saludaba con frases como “Cómo estás preciosa, buenos días” y se refería a ella como “la mujer más hermosa”. En la misma publicación añadió el texto “Hoy tu último mensaje”.

Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Lina Jiménez sobre su cuñada, la viuda de Yeison Jiménez?

Lina Jiménez aclaró la información que circuló en redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez, particularmente en relación con los perfiles que se han creado a nombre de Sonia Restrepo. En sus declaraciones, explicó que existen varias cuentas falsas que han generado confusión entre los usuarios y que no corresponden a perfiles reales de su cuñada.

De acuerdo con lo señalado por Lina Jiménez, Sonia Restrepo no ha realizado publicaciones en redes sociales desde el fallecimiento del cantante y mantiene su cuenta de Instagram de forma privada. La aclaración se dio con el objetivo de precisar qué información es auténtica y cuál no, luego de que comenzaron a difundirse mensajes atribuidos a la viuda del intérprete.

Lina Jiménez se limitó a hablar sobre la existencia de las cuentas falsas y no hizo referencia a otros temas que han sido mencionados en redes sociales, incluyendo la supuesta infidelidad del cantante: “A mi cuñada le han creado muchos Instagram, ella no ha publicado nada, la cuenta es privada”, comentó a través de sus historias de Instagram.

Yeison Jiménez murió en un accidente el 10 de enero. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el homenaje póstumo de Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de Yeison Jiménez informaron que se realizará un homenaje público para recordar al cantante y a las personas que formaron parte de su equipo. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado, en el que se explicó que el encuentro busca reunir a seguidores, amigos y público en general para acompañar el proceso de despedida.

El homenaje tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, el miércoles 14 de enero. De acuerdo con la información compartida, el evento se desarrollará a lo largo del día y estará organizado en dos jornadas de ingreso, con el objetivo de permitir la asistencia del público respetando el aforo del recinto y los tiempos establecidos.

“Con profundo respeto, informamos a los medios de comunicación, amigos y seguidores detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez y su equipo, un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño”, destacó la familia del cantante.

La organización del homenaje indicó que el acceso será gratuito y que no habrá venta de boletos, por lo que cualquier cobro relacionado con el evento no está autorizado. También se informó que al finalizar cada jornada se realizará la evacuación total del lugar antes de permitir un nuevo ingreso: “El homenaje es gratuito. No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad”.

Asimismo se dieron a conocer algunas condiciones generales para los asistentes, entre ellas la restricción de ingreso a personas en estado de ebriedad y prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas dentro del recinto. Sin embargo, hasta el momento no se informa si el evento se transmitirá en línea.

