Óscar Iván Treviño sorprende con radical cambio, ¡bajó 70 kilos! El antes y después en FOTOS del vocalista de Duelo

Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, sorprendió tras aparecer con un notable cambio físico luego de bajar de peso. En redes sociales y durante recientes presentaciones, algunos seguidores comentaron sobre su nueva apariencia, ¿cómo lo logró? Te contamos los detalles.

Óscar Iván Treviño sorprende con radical cambio físico. / Redes sociales

¿Cuántos kilos bajó Óscar Iván Treviño de Grupo Duelo?

Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, logró bajar 72 kilos, un cambio que ha llamado la atención de seguidores y medios. El cantante ha compartido parte de su proceso en redes sociales, donde se ha visto el resultado de su transformación física tras meses de trabajo.

En las imágenes y videos publicados, Treviño aparece con un aspecto distinto al que tenían quienes lo siguen desde hace años, lo que ha generado reacciones y comentarios de apoyo por parte de sus fans. El propio vocalista habló sobre su decisión de modificar su estilo de vida y los pasos que siguió para lograrlo.

Así cambió Óscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, tras su pérdida de peso. / Redes sociales

¿Cómo bajó de peso Óscar Iván Treviño?

Óscar Iván Treviño dio a conocer el proceso que lo llevó a bajar de peso y explicó cómo ha sido el cambio en su estilo de vida durante los últimos años. El cantante compartió que su transformación no ocurrió de un momento a otro, sino como resultado de constancia y disciplina.

“A mover el cuerpo, cuidar la alimentación y echarle ganas. Llevo pérdidas 160 libras, más o menos, en cuatro años, ahí despacito, con ejercicio y dieta”, expresó durante una entrevista con medios al detallar la forma en que logró reducir peso. Según explicó, el avance fue gradual, manteniendo una rutina enfocada en actividad física y control alimenticio.

El intérprete también aclaró que no utilizó métodos alternativos para acelerar el proceso. “No hay (inyecciones), estuve subiendo casi todos los días hasta el año pasado cuando hacía ejercicio”, comentó, al señalar que su enfoque estuvo centrado en hábitos sostenidos en el tiempo.

Actualmente, añadió que ha incorporado nuevas actividades a su rutina. “Ahorita me estoy haciendo jugador de pádel”, dijo, al referirse al deporte que practica ahora como parte de su actividad física regular.

¡Qué cambio! Óscar Iván Treviño reaparece más delgado. / Redes sociales

¿Quién es Óscar Iván Treviño?

Óscar Iván Treviño nació el 13 de julio de 1982 en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. A sus 43 años, es reconocido como uno de los integrantes principales de Grupo Duelo, agrupación con la que ha desarrollado su carrera dentro del regional mexicano.

Duelo es una banda de música norteña originaria de Roma, Texas, en Estados Unidos. La agrupación también es conocida como Grupo Duelo y ha construido su trayectoria dentro del género regional mexicano, con un repertorio centrado en canciones de amor y desamor.

A lo largo de los años, el grupo ha mantenido presencia en escenarios y grabaciones, consolidando un público tanto en México como en Estados Unidos. Su propuesta musical se mantiene dentro de la línea norteña, con temas que abordan relaciones, rupturas y experiencias personales.

