Así lucía ‘el Divo’, habitante de LCDLF 2026, antes de sus cirugías estéticas; ¡Irreconocible! FOTOS

El cantante cubano Eduardo Antonio, mejor conocido como ‘el Divo’, es actual habitante de La casa de los famosos Telemundo 2026, por lo que se ha convertido en tema recurrente dentro de la conversación digital. Algo que generó controversia recientemente entre internautas, es su aspecto físico, el cual, muestra muchas cirugías. ¿Cómo lucía antes?

‘El Divo’ en La casa de los famosos Telemundo 2026 / Redes sociales

¿A qué cirugías estéticas se sometió ‘el Divo’ actual habitante de La casa de los famosos Telemundo 2026?

En los últimos años, ‘el Divo’ ha hablado abiertamente sobre los procedimientos a los que se ha sometido. Uno de los más comentados ocurrió entre finales de 2024 y 2025, cuando decidió cambiar el color de sus ojos mediante un procedimiento realizado en Miami.

Según información de la Revista Fama, el intérprete comentó que la intervención fue mediante una técnica láser con anestesia en gotas, que le permitió obtener un tono verde azulado en la mirada, un cambio que generó gran controversia en redes sociales.

Por otra parte, se sometió a una cirugía reconstructiva de abdomen como parte de un proceso integral para estilizar su figura. A esto se suman diversos tratamientos faciales, retoques estéticos y cuidados dermatológicos que, en conjunto, han contribuido a su apariencia rejuvenecida.

La polémica en torno a su transformación radica en el contraste evidente entre el artista que inició su carrera con una imagen natural y el personaje glamuroso que proyecta actualmente.

Eduardo Antonio, mejor conocido como ‘el Divo’ / Redes sociales

¿Cómo lucía ‘el Divo’ antes de sus cirugías estéticas?

En imágenes de sus primeros años, ‘el Divo’ lucía un estilo mucho más sobrio y natural. Su imagen a finales de los noventa y principios de los 2000 estaba apegada a peinados clásicos, vestimenta discreta y un rostro natural.

En fotografías de ese periodo se le observa con un look sencillo y sin los cambios estéticos que más tarde formarían parte de su identidad pública.

En redes sociales se han compartido comparativas donde se aprecia la diferencia entre el Eduardo Antonio de sus inicios y el artista que hoy aparece en alfombras rojas y programas de televisión:



Su piel luce más tersa,

sus facciones más definidas y,

su outfits con mucho más arriesgados.

‘El Divo’ antes y después / Redes sociales y canva

¿Quién es ‘el Divo’ y cuál es su trayectoria?

Eduardo Antonio Jiménez López, conocido como ‘el Divo de Placetas’ nació en 1968, y adoptó ese sobrenombre debido a una marca personal que ha sostenido durante décadas y que lo distingue dentro de la industria.

Después de radicar en Estados Unidos, especialmente en Miami, consiguió abrirse camino dentro de la industria musical latina.

Paralelamente a su carrera musical, también ha formado parte de diversos programas de televisión, entrevistas y especiales, lo que fortaleció su proyección pública.

