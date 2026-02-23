Jesús Gama Jr. denuncia asalto a su papá; líder de Mariachi Gama Mil; ¡lo encañonaron!; ¿qué le robaron?

Jesús Gama Jr., influencer y mariachi, reveló que su papá Chucho Gama, líder del Mariachi Gama Mil, fue víctima de un asalto, hecho que dio a conocer a través de sus redes sociales. En su mensaje, explicó lo ocurrido y compartió con sus seguidores detalles sobre la situación que atravesó su familia tras el incidente.

Influencer Jesús Gama Jr. revela que su papá fue víctima de asalto con arma. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al papá de Jesús Gama Jr.?

Jesús Gama Jr. relató que su papá fue asaltado mientras se encontraban en Multiplaza Valle Dorado. A través de un video que subió a sus redes sociales, el músico explicó el momento en que se cometió el hecho y el lugar exacto donde sucedió, luego de salir de una sucursal bancaria dentro del centro comercial.

“Amigos, acaban de asaltar a mi papá, con pistola y todo. Estamos aquí en Multiplaza Valle Dorado, donde está la comercial”, expresó el músico al narrar cómo transcurrían los minutos previos al incidente contra el líder del Mariachi Gama Mil.

El influencer detalló que mientras se encontraban sentados en el restaurante, una persona armada se acercó directamente a su padre. “Y en cualquier momento, llegó una persona armada, nosotros sentados, lo encañonó”, compartió, al describir la forma en que ocurrió el asalto frente a su familia.

Jesús Gama Jr. compartió detalles del asalto que sufrió su padre. / Redes sociales

¿Qué le robaron al papá de Jesús Gama Jr.?

Jesús Gama Jr. explicó que el asaltante no solo amagó a su padre, sino que lo despojó directamente de la cangurera que llevaba consigo, “donde traía todas sus pertenencias, identificaciones, celular y desgraciadamente un retiro de 150 mil pesos en efectivo”.

El influencer señaló que, por la forma en que ocurrieron los hechos tras salir del banco y dirigirse al restaurante, sospechan que pudo haber existido algún aviso previo.

“Evidentemente queremos creer que alguien de acá seguramente puso el dedo o avisó porque qué coincidencia que después de hacerse el retiro y dirigirse al Toks esta persona ingresa al Toks, él sentado, lo encañona, le quita la cangurera y saliendo había una moto esperándolo y se dan a la fuga”, comentó el influencer.

También informó que ya cuentan con respaldo para revisar lo sucedido: “Afortunadamente estamos recibiendo apoyo de parte del banco, de parte del centro comercial, de parte del Toks con las cámaras. Mi papá está bien, no lo golpearon o nada… me gustaría, de verdad, recibir un poquito de apoyo, ya sea de las autoridades… supongo que hay que levantar un anuncio ante el Ministerio Público… estoy nervioso y nada más quería notificarles. Cuídense y gracias”, concluyó.

Asaltan al papá de Jesús Gama Jr.: le quitaron 150 mil pesos en efectivo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Jesús Gama Jr.?

Jesús Gama Jr. es un músico y creador de contenido vinculado al proyecto Mariachi Gama 1000 S.C., agrupación con la que se desempeña como vocalista y violinista.

Según su perfil de Linkedin, en el ámbito académico, cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México entre 2008 y 2013. Su formación universitaria se suma a su trayectoria artística dentro del mariachi.

Además de su labor musical, mantiene presencia en plataformas digitales como influencer, espacio desde el cual comparte contenidos relacionados con su actividad profesional y su día a día. Su perfil combina la música tradicional mexicana con la gestión de redes sociales y la creación de contenido.

