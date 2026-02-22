YosStop denuncia que vivió un asalto en vacaciones y revela modus operandi: “Nos turistearon”

La creadora de contenido YosStop dio a conocer que fue víctima de un presunto asalto y compartió detalles sobre la forma en que ocurrió el hecho. A través de sus redes sociales, relató el modus operandi que habrían utilizado para despojarla y explicó cómo se desarrolló la situación.

Entre disfraces y fotos: así fue el asalto que denunció YosStop. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a YosStop y su familia?

YosStop contó que fue víctima de un asalto durante un viaje familiar. Según contó, el delito ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando salían de un restaurante, y decidió compartir lo sucedido para explicar cómo se desarrolló la situación.

“Nos asaltaron en Playa del Carmen. Hace un mes fuimos a Playa del Carmen a vacacionar y dentro de las experiencias de los viajes puede pasar esto, nos asaltaron. Ahora no es una asaltada común y corriente como se la imaginan”, comentó en un video que compartió en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con su testimonio, el momento se dio cuando dos personas disfrazadas se acercaron a su familia, uno de ellos de Spiderman y otro de la Máscara. Entonces Gerardo Gonzalez, dijo la influencer, “cometió el grandísimo error de decirle a mi hija ‘Mira, Spiderman’, se acercaron y en 1 segundo ya estaban ahí”.

Asalto a YosStop: así explicó la influencer cómo la abordaron y le pidieron dinero. / Redes sociales

¿Cuál es el modus operandi del asalto que acusa YosStop?

YosStop explicó que el presunto asalto comenzó cuando dos personas disfrazadas se acercaron y, en cuestión de segundos, la sujetaron mientras intentaban distraer a su familia. “De repente los dos ya me tenían agarrada de un brazo y del otro, los dos güeyes disfrazados y yo así como: ¿Qué ped*? Y dirigiéndose a mi hija y a Gerardo como para distraer, le decían a Gerardo: ‘Sí, tómale una foto’”.

De acuerdo con su versión, la dinámica continuó alternando la atención entre ella y su esposo, pues “nos manipulaban como títeres” hasta que la soltaron y agarraron a sujetaron a su Gerardo González. “Entramos en un lapsus estúpido. No sé qué momento yo dejé de pensar que eso era un asalto, todo esto fue cuestión de 2 minutos”, señaló.

Posteriormente explicó que el tono cambió cuando solicitaron dinero directamente diciendo “Bueno, ¿qué onda? Páguenme, y cáiganle ahí con lo que guste”, al momento de preguntarles cuánto dinero querían, los hombres dijeron: “Pues algo para compartir”. El esposo de YosStop sacó un billete de 50 pesos, lo que causó la molestia de los presuntos implicados porque la influencer mencionó que"nos vieron los 50 pesos como lo más miserable que les ha pasado en esta vida. Y todavía decían así de ‘No, hermano, no alcanza para nada’”.

“Entonces ya no es lo que uno quiera y guste, o sea nos obligaron a tomarnos fotos, bueno nos coercionaron a tomarnos foto porque claro que siempre está la opción de decir ‘Suéltenme’ pero en ese momento fue muy raro porque sí te sientes vulnerable de que traes una niña chiquita. Gerardo sacó 20 pesos más y les dijo ‘Es lo que traigo’, pero en ese momento ya habían cambiado la actitud completamente, o sea de hacerse los chistosos a asaltantes extorsionadores”, destacó la influencer.

YosStop comparte experiencia de asalto y llama a tener cuidado. / Twitter/ Facebook: YosStop

YosStop exhorta a tomar precauciones, tras asalto en vacaciones

YosStop compartió que, tras lo ocurrido, decidió enviar un mensaje para alertar a otras personas que viajan a destinos turísticos. En su testimonio explicó que la experiencia la llevó a reflexionar sobre este tipo de prácticas y la importancia de mantenerse atentos ante cualquier situación similar.

“Fue una experiencia totalmente fea que nos dejó una sensación y un sabor de boca muy feo, más eso, pues es muy conocido en este tipo de destinos., es una trampa para turistas. Evidentemente nos turistearon y nos pendej*aron ,pero justo creo que si nos pasa a nosotros, que somos de acá, que ya nos la sabemos, obviamente por eso lo siguen haciendo, porque sigue pasando y la gente sigue cayendo”, expresó.

A partir de ello, exhortó a tomar precauciones, especialmente cuando personas desconocidas se acercan físicamente en espacios públicos. “Conclusión tengan cuidado con los destinos turísticos siempre que a alguien se les acerque, los toque o algo, lo mejor es quitarse. Si vemos este tipo de personajes en la calle o así, de lejitos es mejor”, concluyó YosStop.

