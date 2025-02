YosStop revela oscura petición que, estando presa, le hizo a Dios: Desesperada deseó partir, VIDEO

A poco más de 3 años de haber salido de prisión, la influencer Yoseline Hoffman fue absuelta de todos los cargos que le imputaron. Hoy es una mujer diferente, aunque las secuelas de haber pagado por el delito de otros aún están presentes: Le quitaron sus canales de YouTube, las marcas la discriminan y algunos todavía la juzgan en las redes.

Próximamente, publicará un libro sobre su permanencia en la cárcel. Ya tiene libertad para hablar de lo sucedido:"En la vida hay momentos que te marcan y dejan un aprendizaje. Soy la misma persona, pero mejorada, reconstruida. Antes era inmadura, superficial, soberbia, menos empática”.

“Me volví influencer a los 21 años. No sé si es la edad adecuada para serlo. No existían las redes como hoy. En 2011 solo usábamos YouTube para ver el video de ‘Edgar se cae’. No existían los creadores de contenido como hoy”.

“Terminé la carrera de ciencias de la comunicación. Me gradué por experiencia. Es decir, hice un proyecto de lo que había logrado, estudié unos meses y presenté un examen”.

“Fui pionera en YouTube. La gente lo descubrió junto conmigo. Siempre me mostré muy genuina, transparente. Eso también jugó en mi contra”.

YosStop absuelta / Redes sociales

YosStop asegura que aún falta regular las plataformas digitales

Le preguntamos si cree que hace falta reglamentar más las redes y plataformas, a lo que respondió: “Cuando comencé a hacer contenido no existían las reglas de ahora. Algo padre era que podías decir lo que querías. Era lo que las diferenciaba de la tele. Poco a poco se pusieron más reglas. Aun así, todavía falta regular”.

“El margen de la libertad de expresión no a todos les queda claro y yo tampoco lo tenía. En 2018 comenté un video. En 2020, en TikTok, esta persona hizo un video y dijo que yo me burlé de su abuso. Jamás estuvo en contexto que eso había sucedido. Se empezó a hacer un teléfono descompuesto”.

“Se dijo que me burlé de un abuso cuando solo hablé de una pelea. Los medios de comunicación difundieron a conveniencia los verbos: ‘Almacenar’, ‘difundir, ‘distribuir’ y ‘describir’. Dijeron que hice todo eso y abusé de esa persona. Ni siquiera la conocía”.

“No esperaba que me arrestaran. Tampoco mis abogados. No había fundamentos. Solo hablé del video que ahí sigue”.

“Me detuvieron. Manejaron ese discurso en los medios. Tuve que pagar por los perpetradores (los violadores). Algunos se fugaron. Otro salió por el procedimiento abreviado, ya que se declaró culpable. Yo no me iba a echar la culpa de lo que no hice”.

“Si veo a alguien acusado de algo y se hace mediático, algo va a pasar. Fui ingenua al pensar que no sucedería nada, porque no había hecho nada”.

“El sistema es disfuncional para famosos y no famosos. Hay denuncias de casos horribles y no proceden. Si se trata de una figura pública, culpable o inocente, avanza y rápido”.

Redes sociales

YosStop asegura que ser una persona pública juega en contra

“Ser figura pública y estar involucrado en un caso mediático siempre te va a jugar en contra, nunca a favor. Y menos cuando te eligen de villano o si realmente cometiste un error. Hay muchos otros casos y no pasa nada”.

“De las nuevas generaciones de influencers esperaría que aprendieran de lo que ha pasado. Aguas con lo que dices, haces, compartes. Cuando hay una exposición pública, puede pasar cualquier cosa”.

“Después de lo que me pasó, ya no hablo sobre cosas virales. Ya no me meto en cosas que no tienen que ver conmigo. Antes de hablar pienso muy bien lo que voy a decir. En el pasado no tenía filtros”.

“En prisión no estuve en población. Fue tortuoso, porque estuve sola. Traté de no enloquecer. Mi día a día era como en Alcohólicos anónimos: ‘Este día sobreviví, no enloqueci, vamos bien’. Creo que a largo plazo sí puede hacer mucho daño mentalmente”.

“Mi familia me llevaba antidepresivos y ansiolíticos, además de comida, 2 veces a la semana. Trataba de que se conservaran los alimentos, porque no la puedes refrigerar. Compraba hielos, pero a veces no había y se me echaba a perder todo”.

“No sé cuál fue el peor momento. Recuerdo muchas noches en las que me ganaba la desesperación. Lloraba horrible. Le pedía a Dios: ‘Por favor, haz algo. Sácame de aquí o mátame, pero ya no me dejes’. Decía: ‘Si por alguna razón tengo que quedarme más tiempo, no voy a aguantar’. Fue un purgatorio”.

“Me volví creyente, pero no religiosa. Leí sobre todas las religiones. Me ayudó mucho. Si en ese lugar no encuentras a Dios, no lo encuentras en ningún lado. Conocí la fe. Ya no tenía el control de nada”.

“Perdí la vanidad y la dignidad. No tienes ni dónde verte. Si acaso un espejo chiquito, pero ¿qué te ves? Te puedes bañar, pero no hay regaderas. Usas cubetas. El agua la recolectas en ciertos horarios, pero está muy cochina”

“No hay camas, a veces, ni colchón. Son una especie de planchas. Puedes poner un colchón, pero en población duermen hasta en el suelo. También tienes que cuidar que no te roben. Me decían que me faltaba barrio. No sabía si eso era algo bueno o malo. Afortunadamente nunca me agredieron”, concluyó.

Redes sociales

Así fue el proceso que vivió Yoseline

En 2018, en su canal de YouTube, la influencer habló sobre una pelea entre adolescentes que tenían conflicto por diversas situaciones. Hizo una crítica de lo sucedido en el video

“Patética generación”.

“Patética generación”. En 2020, la joven que sufrió abuso en una fiesta previa a la pelea, subió un TikToky dijo que ‘YosStop’ se había burlado de ella.

Yoseline trató de contactar a la joven para aclarar la situación, pero no le contestó.

En marzo de 2021, se hizo pública una denuncia en contra de ‘Yoss’, respaldada por diferentes colectivos feministas.

El 29 de junio de ese año, 50 elementos de la policía acudieron al domicilio de la youtuberpara detenerla. Fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. Le aplicaron prisión preventiva.

Nunca fue acusada legalmente por compartir, difundir, reproducir o almacenar ningún material. Todo el proceso fue por haber hablado de una situación.

Primero la acusaron de pornografía infantil. Como no hubo forma de sustentar la acusación, reclasificaron el delito por discriminación.

Yoss’ salió de prisión el 30 de noviembre de 2021, tras pedir una disculpa pública y pagar la reparación del daño (con un departamento, un auto y dinero).

En enero de 2025, fue absuelta de los cargos. No tendrá ningún antecedente penal.

