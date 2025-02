YosStop habla sobre el ataque a Valentina ‘N’ y en redes le piden que “mejor ya no opine”

Hace algunos días, el mundo de las redes sociales se conmocionó al darse a conocer que una influencer atacó con un objeto punzocortante a Valentina ‘N’, luego de que la viera conviviendo con su exnovio y padre de su hija, José Said, en una reunión.

La agresora que es creadora de contenido especializada en moda y belleza está detenida actualmente. En tanto, Valentina ‘N’ se encuentra hospitalizada. De acuerdo con los familiares de la agredida, las heridas fueron tan graves que ahora se debate entre la vida y la muerte.

Este caso ha dado mucho de qué hablar debido a las diversas opiniones de los internautas. Muchos exigen justicia para Valentina y han expresado su temor de que la agresora no reciba el castigo que se merece por ser menor de edad. Otros han justificado a la agresora diciendo que, probablemente, no estaba bien mentalmente por una depresión postparto.

En medio de todo esto, Yoseline Hoffman, más conocida en redes sociales como YosStop, dio su postura acerca del caso, algo que ocasionó muchas críticas por parte de los usuarios.

Valentina ’N’ / Redes sociales

¿Qué dijo YosStop sobre el caso de Valentina ‘N’?

A través de un video para TikTok, la influencer afirmó que el tema es “muy fuerte”, Sin embargo, puntualizó que nadie sabe qué ocurrió en esa noche, por lo que pidió al público “analizar” la información que se ha dado a conocer hasta el momento.

“Nosotros solamente recibimos la información que nos dan, pero no significa que eso haya sido tal cual lo están diciendo. Creo que eso es lo primero que deberíamos tener en cuenta y cuestionarnos”, indicó.

También manifestó su deseo por la pronta recuperación de Valentina ‘N’ y la tranquilidad de sus familiares ante esta difícil situación.

Mandarle amor y apoyo y luz a su familia, que sea resistente que pase este momento pronto” YosStop “Ahora, queda claro que hay una persona que está batallando entre la vida y la muerte, y me parece que el foco principal es esperar, pedir y orar porque esta persona sobreviva.

YosStop / Redes sociales

¿YosStop justificó a la influencer agresora de Valentina ‘N’?

Acerca de las acciones cometidas por la creadora de contenido a Valentina ‘N’ señaló que, probablemente, la influencer esté lidiando con ciertos problemas emocionales que podrían estar derivados con el nacimiento de su hija.

No obstante, indicó que eso no era justificación para atacar a otra persona de esa manera y espera que la joven reciba el castigo adecuado por sus acciones.

“Otros dicen que es muy joven, que es muy inmadura y sí, cuando eres joven, eres inmaduro, pero tampoco implica que cometas un crimen. El delito es delito. No importa la edad que tengas. El problema que nadie está visualizando es que... (la infuencer) va a salir”, manifestó.

Para finalizar, sostuvo que la creadora de contenido, además de ir a prisión, debe recibir un tratamiento psicológico para mejorar su comportamiento y que no represente un peligro para la sociedad.

“Que no importa el tiempo que le den a las personas, si están con un desequilibrio, si están desregulados emocionalmente no van a regresar mejor. Eso es un hecho y eso nos pone en riesgo. Me parece que en este caso hay una carencia muy de la falta de educación emocional que deberíamos de tener”, concluyó.

Internautas le piden a YosStop que “deje de opinar” del caso de Valentina ‘N’ y su agresora

Si bien sus declaraciones tuvieron una buena intención, los usuarios le pidieron que dejara de opinar sobre temas que no le conciernen. Los detractores le recordaron los problemas legales que tuvo y su estancia en prisión en 2021 por haber reaccionado al ataque que sufrió una joven cuando era menor de edad.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Me da miedo que hables de cualquier tema”

“Ya no opines, por favor”

“Parece que no entiendes”

“Qué miedo y valor a que hables de estos temas. Después de lo que te pasó. ¿Por qué exponerte?”

“Todas las que tenemos miedo que hable nuestra Joss”

“Ay, Yoss, parece que quieres ir a la cárcel otra vez”

“Tan bien que ibas”

Hasta el momento, Yoseline Hoffman no se ha pronunciado ante las críticas por haber opinado del caso de Valentina ‘N’ y su agresora.

