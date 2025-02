Mamá de Valentina ’N’ revela que vida de su hija corre peligro y exige justicia a las autoridades

El pasado 5 de febrero, Valentina ’N’, nieta de la fallecida actriz Ileana Garza y del actor Mario Casillas, fue víctima de una brutal agresión presuntamente a manos de una influencer. Según reportes, el ataque ocurrió debido a que Valentina es la actual pareja del exnovio y padre del hijo de la agresora.

El incidente tuvo lugar en una residencia de Park Pedregal, donde la modelo fue atacada. Sufrió múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. Testigos afirman que el ataque se produjo tras una discusión entre ambas.

Carlos Jiménez mejor conocido como ‘C4' reportó la reportó la detención de la influencer, acusada de agredir a la modelo

Valentina ’N’, víctima de influencer es nieta de actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’. / Redes sociales

Mamá de Valentina ‘N’ rompe el silencio tras la agresión

A través de un video compartido por Sofía Gil, prima de Valentina, su madre, Maureen Papon, detalló el delicado estado de salud de la joven.

“Lamentamos informarles que la vida de Valentina sigue en peligro. Está en terapia intensiva. Está intubada y en coma inducido. Todavía no se sabe qué va a pasar con la vida de Valentina”. Maureen Papon

Por su parte, el padre de Valentina informó que la joven sufrió entre 13 y 14 puñaladas, con heridas de gravedad en el tórax, los pulmones, el cuello, la nariz y la mano izquierda.

Ante la ola de especulaciones sobre el caso, Maureen Papon pidió evitar la difusión de información no verificada y aclaró que solo la familia y los abogados darán actualizaciones oficiales. “Grabo este audio para que sepan. Gracias por el apoyo recibido. Sepan que la información certera solo va a salir por medio de la familia y nuestros abogados”.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que se garantice justicia y el caso no quede impune.

“Confiamos en el apoyo de las autoridades para que este caso no quede impune. Solicitamos el apoyo de nuestra presidenta, de nuestra jefa de gobierno. Confiamos en ustedes, que se haga lo justo. No podemos permitir que sigan pasando estas cosas y no suceda nada”, sentenció.

La agresora se querdará en internamiento preventivo

La tarde del jueves 6 de febrero, un juez especializado en justicia para adolescentes ordenó el internamiento preventivo de la influencer señalada por apuñalar en 14 ocasiones a Valentina ’N’, nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza.

Durante la audiencia, realizada en las salas orales de Sullivan, Ciudad de México, el Ministerio Público de la Fiscalía presentó cargos por lesiones dolosas con riesgo para la vida.

La defensa de la influencer solicitó que la joven pudiera llevar su proceso en libertad, pero el juez rechazó la petición. Ante ello, se pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el 11 de febrero cuando se determine su situación jurídica.

