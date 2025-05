Hija de YosStop no lleva el apellido paterno… Ella explica por qué, y no, no fue por capricho

YosStop lo volvió a hacer: encendió la conversación en redes al confesar por qué su hija no lleva el apellido paterno en primer lugar. Entre nombres árabes, feminismo y papeles oficiales, la influencer explicó su decisión sin pelos en la lengua.

En una época donde todo puede volverse polémica, YosStop no le tiene miedo al qué dirán. La youtuber, que hace poco debutó como mamá, compartió detalles sobre el nacimiento y el nombre de su hija en una charla íntima con su hermano, Ryan Hoffman, en el podcast Rayos X. Lo que parecía una plática familiar terminó generando revuelo por una razón muy puntual: su hija lleva primero el apellido materno, algo que no muchos esperaban… y que pocos entendieron del todo.

Yoseline, como se llama en realidad, explicó sin rodeos por qué tomó esa decisión junto a su pareja, Gerardo González. Y no, no es porque no quiera al papá de la niña, ni porque esté enojada con los hombres, como algunos haters ya empezaron a decir. La cosa va mucho más allá y toca temas de género, tradición y cuestionamientos que pocas veces se hacen en voz alta.

¿Por qué la hija de YosStop no lleva primero el apellido paterno?

En entrevista con su hermano, Ryan Hoffman no tardó en notar algo inusual: la niña lleva primero el apellido “Hoffman”, el de su mamá, y no el de su papá, González, como dicta la costumbre en México muchas partes de Iberoamérica. La respuesta de Yos fue clara, directa y con su característico estilo sin filtros:

“Esto se debe a romper el pacto patriarcal”, bromeó primero la influencer. Según YosStop, el orden tradicional de los apellidos es un reflejo más del machismo estructural que ha predominado durante generaciones. “Muchos dicen ‘Ya no existen apellidos maternos’, obviamente por lo mismo, por esta cuestión machista de hace años que solo heredas el apellido paterno”, explicó.

Y fue más allá: “Llega un punto que nadie tiene apellido materno. Pero justo creo que es momento de irlo cambiando. ¿Por qué a fuerza va el del hombre primero? No tiene razón de ser. No pasa absolutamente nada”.

A pesar de que algunas personas le advirtieron sobre posibles complicaciones con trámites o documentos, YosStop lo desmintió por completo:

“No he tenido ni un solo problema. Tiene todos sus papeles, pasaporte y visa. Nunca hemos tenido ningún problema al respecto”. YosStop

¿Cuál es el verdadero significado del nombre de la bebé de YosStop?

Pero ahí no termina la historia. Además del apellido, el nombre de la pequeña también tiene un trasfondo muy especial. Nada de modas pasajeras ni combinaciones raras. YosStop eligió ese nombre desde hace muchos años, cuando apenas comenzaba a explorar su identidad y sus raíces.

“Me gusta mucho, siempre me ha gustado. Somos una familia que tiene ascendencia libanesa, es un nombre árabe” YosStop

La youtuber recordó que cuando era adolescente, sus primos ponían en sus usernames palabras árabes y ella quería hacer lo mismo para sentirse parte de ese linaje libanés. Buscando opciones, se topó con un nombre que la marcó: “Significa princesa. Entonces era mi username. Siempre me gustó mucho”.

Y cuando supo que sería mamá, no dudó en revivir ese recuerdo para ponerle el nombre a su hija. Incluso lo consultó con su pareja, quien no puso objeción alguna. “Le dije ‘se va a llamar así’, y cuando preguntó qué significaba, le respondí ‘princesa’. Le encantó”.

Ryan, curioso como siempre, le preguntó si no tenía un segundo nombre, a lo que Yoseline respondió con firmeza: “No me gusta eso de segundo nombre”.

¿Cómo reaccionaron los fans de YosStop ante su decisión de romper con la tradición?

Por supuesto, las redes no tardaron en reaccionar. Mientras muchos aplaudieron la valentía de YosStop al desafiar lo establecido, otros no pudieron evitar lanzar críticas disfrazadas de “preocupaciones” legales o acusaciones de feminismo.



“Wow, rompiste el patriarcado... ¡poniéndole el apellido de tu abuelo materno! Revolución nivel leyenda.”

“Sí está muy, muy dañada. ¿Tanto daño te hace seguir una tradición casi mundial? xD ‘Única y detergente’.”

“Chale, prefirió que su hija sea una de los pocos Hoffman y no otra más de los muchos González”.

“Y es que sí suena mejor.”

“¿Por qué opinar de algo que no les afecta? No captan el sarcasmo. Cuánta ignorancia. Recuerden: si no me afecta, no opino. Y no digan que ‘para eso suben las cosas’; a alguien tal vez le sirva esa información.”

Pero la influencer no se quedó callada y para finalizar reconoció que “la cuestión del apellido ha causado mucha polémica porque la gente no cuestiona y sigue replicando lo mismo sin pensar más allá”.

En México, varios estados como el Estado de México, Yucatán y Morelos tienen establecido en sus legislaciones explícitamente que se puede registrar a los hijos con los apellidos materno y paterno en cualquier orden. En 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que es inconstitucional obligar a padres y madres de familia a registrar a sus hijos en el acta de nacimiento con el apellido paterno en primer lugar, por lo que en cualquier estado del país se puede solicitar aunque en algunos puede requerir un trámite legal previo.