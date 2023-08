Destrozan a YosStop por dar terapias sin cédula profesional en 5 mil pesos y ella responde

La influencer respondió ante los ataques y pidió un alto a la desinformación y las críticas.

La influencer Yoseline Hoffman mejor conocida como YosSTop generó controversia. Esto ocurrió luego de que se diera a conocer que ofrece terapias en cinco mil pesos.

Cabe señalar, que YosStop compartió hace unos días que había terminado su carrera de psicología y está por comenzar su maestría.

Más tarde una usuaria en redes sociales que asegura ser psicóloga lanzó una publicación en la cual acusó a YosStop de ofrecer supuestas terapias psicológicas si tener cédula profesional.

La influencer aclara que jamás se vendió como especialista y no está ofreciendo terapias psicológicas. / Twitter/ Facebook: YosStop

La usuaria criticó el proyecto Yo soy balance. Éste es una cuenta perteneciente a Yoseline Hoffman, en la que ofrece servicios de health coach.

Las críticas hacia ella se desataron en redes porque la acusan de no ser profesional y ofrecer sus servicios a un alto costo.

YosStop responde: “Dejen de inventar cosas”

La influencer aclaró que no está dando terapias psicologías, como se le acusa en internet. Sostiene que su proyecto Yo soy balance ofrece sesiones, cursos y talleres de coaching, pero no terapia psicológica.

“Nunca mencioné terapias psicológicas. Yo siempre redirecciono con psicólogos, psiquiatras o nutriólogos, porque yo soy muy profesional en ese aspecto, incluso hice una red de psicólogos para apoyarlos”, dijo.

YosStop pidió un alto a la desinformación y los ataques ha recibido: “Dejen de inventar cosas, no me he metido con nadie, yo sigo mis estudios y quiero ayudar a las personas. No quiero polémicas, no quiero problemas con nadie, concéntrense en sí mismos”.