YosStop rompe el silencio y habla de su dura experiencia en la cárcel como figura pública ¿Tenía beneficios?

La influencer YosStop ha vuelto a generar conversación tras revelar detalles sobre los cinco meses que pasó en prisión preventiva en el reclusorio de Santa Martha Acatitla acusada con motivo de un video de la agresión que sufrió una joven a manos de cuatro hombres, cuando era menor edad.

Recientemente fue absuelta por la denuncia interpuesta por la joven, en enero de 2025. Ahora, la creadora de contenido compartió cómo vivió esta etapa y las lecciones que extrajo de su reclusión.

En una entrevista para La caminera en EXA, donde promocionaba su nueva línea de labiales, YosStop no pudo evitar hablar sobre este capítulo que marcó su vida. La influencer calificó su estadía en prisión como “terrible” debido a la incertidumbre y a las condiciones dentro del penal.

YosStop absuelta

Las condiciones de YosStop en el reclusorio de Santa Martha

YosStop relató que sus primeros días en prisión preventiva fueron particularmente duros. Explicó que fue colocada en un área conocida como “Las changueras”, una celda de reducidas dimensiones donde se encuentran hasta 30 mujeres a la espera de su juicio.

“Son como cuatro jaulas en donde van amontonando a las que van llegando. Convives con 20 o 30 personas en una jaulita de un metro por dos metros.” YosStop

La influencer aseguró también que el tema de su estancia la tuvo desde un principio en ascuas, pues la incertidumbre de no saber cuánto tiempo pasaría en prisión la afectó profundamente.

“Es una tortura psicológica. No es lo mismo decir: ‘Pago cinco años o lo que me toque’, que decir: ‘A ver cuánto tiempo voy a estar aquí', sin que mi juicio avance”, expresó la influencer. YosStop

A pesar de todo, reconoció que su proceso fue relativamente rápido en comparación con el de otras mujeres que pasan años sin recibir sentencia.

YosStop no perdió fama tras las rejas: ¡autógrafos y cartas en la cárcel le pedían!

Debido a su condición de figura pública y a la mediatización de su caso, las autoridades decidieron no incluirla en la población general del penal por seguridad. Sin embargo, su fama no pasó desapercibida dentro del reclusorio.

“La justificación era para proteger mi vida, por lo que me estaban acusando y porque era mediático. Las compañeras que llegué a tener, la verdad, no me reconocían. Bueno, un par sí me dijo: '¡Ay, tú eres Yoss!’”, dijo la influencer.

Además agregó que no perdían oportunidad para pedirle un recuerdo: “Había custodias y algunas compañeras de celda que sí me reconocían. Me pedían autógrafos, cartitas y cosas así", confesó.

Aun así, aclaró que la mayoría de las internas no consumían contenido en redes sociales, por lo que su popularidad solo era relevante para cierto grupo de personas dentro del penal.

YosStop señala falta de apoyo psicológico en la prisión

Uno de los aspectos más impactantes que YosStop reveló es la deficiencia en la atención psicológica dentro de la cárcel. Afirmó que la reinserción social es un proceso mal administrado y que el apoyo mental para las reclusas es prácticamente nulo.

“Creo que hay un psicólogo para toda la cárcel”, comentó, agregando que las condiciones dentro del penal no favorecen la rehabilitación de las internas y no precisamente por un tema de sobre población sino de administración. “Por algo a la cárcel le llaman el cementerio de los olvidados”, finalizó.