Karely y Niurka explotan en fuerte pelea; ¡Se dijeron de todo!: “Ya que se jubile”, dice la influencer

Niurka y Karely protagonizaron una acalorada discusión que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Lo que comenzó como un cruce de declaraciones terminó elevando el tono entre las dos figuras públicas. Aquí te contamos qué ocurrió y cuáles fueron los momentos clave del enfrentamiento.

Karely vs Niurka: así fue el cruce de declaraciones tras evento en Campeche. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Niurka y Karely?

La presencia de Karely en un evento realizado en Ciudad del Carmen, Campeche, fue polémica porque se señaló que la creadora de contenido habría llegado con una actitud distante. De acuerdo con los comentarios difundidos, algunos presentes consideraron que no saludó al público reunido y que no concluyó el recorrido previsto durante su participación.

Las reacciones no tardaron en trasladarse a redes sociales, donde usuarios compartieron opiniones sobre lo ocurrido en el encuentro. En medio de esa conversación, también surgieron posturas de otras figuras del medio que opinaron sobre la importancia del trato hacia quienes asisten a este tipo de eventos. Fue en ese contexto que Niurka intervino con un mensaje breve pero directo: “Tragan gracias al público”, provocando la ola de dimes y diretes.

Niurka arremete contra Karely. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Karely de Niurka?

Luego de que Niurka emitió un comentario sobre el trato al público, la influencer Karely respondió durante su asistencia a un evento, mientras firmaba autógrafos y convivía con seguidores. En ese momento, fue cuestionada sobre las declaraciones de la vedette y no evitó pronunciarse al respecto.

“Ya que se jubile. Si tengo talento o no tengo talento a ella qué, pero bueno…”, expresó Karely al ser abordada por medios. La influencer continuó con su respuesta sin detener la firma de autógrafos, en medio del encuentro con sus seguidores.

Más adelante la creadora de contenido agregó que: “Pues es que, ¿quién le habló Niurka? Ella está en otro carnaval, no está aquí, ni tiene que andar opinando cosas que no le interesan”.

Karely le respondió a Niurka. / Foto: Instagram

¿Qué le respondió Niurka a Karely?

Niurka contestó a las declaraciones que Karely hizo en su contra y, en un mensaje difundido ante medios y en redes sociales, la vedette retomó los comentarios sobre la edad y el talento, marcando su postura frente a lo que consideró alusiones personales.

“Cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad, o sea pa’ empezar, decirme vieja, bueno, dime algo que no sepa y que mínimo no promocione, pendej*. Yo todos los días presumo que estoy vieja, porque además soy vieja, pero más vieja que tú. Chécate este rostro tan divino con 58 años y un pequeño detalle, pequeñito, mi querida Karely, natural, natural, tú estás toda cosida pendej*”, expresó.

La vedette puntualizó diciendo que “ahora mi querida Karely, hablemos en serio, lo profesional. Tú no tienes ningún talento, mija, tú usas un recurso, no es talento, eso no es talento, eso es un recurso: tu cuerpo, es lo que tú tienes, no tienes más porque ni piensas”.

