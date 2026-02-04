Karely lo admite: hay una parte de su cuerpo que no le gusta, ¿quirófano a la vista?

Karely confesó que hay una parte de su cuerpo con la que no se siente del todo conforme. La revelación de la influencer abre la pregunta sobre si estaría considerando someterse a una nueva cirugía estética. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos los detalles.

Karely genera polémica al hablar de su cuerpo: ¿se hará un arreglo? / Foto: Redes sociales

¿Qué parte de su cuerpo no le gusta a Karely?

Karely habló abiertamente sobre la parte de su cuerpo aque no le gusta y lo compartió directamente con sus seguidores en redes sociales. La influencer reveló que lo que no le gusta son sus piernas y lo hizo mientras mostraba parte de su rutina de entrenamiento de box.

“Ya solo me faltan las piernas para que dejen de decirme pollito, tanto dinero y no me las puedo arreglar. A entrenar”, expresó la creadora de contenido al referirse a su proceso actual en sus historias de Instagram.

Karely dejó ver que su enfoque está puesto en el entrenamiento físico como una alternativa para trabajar esa inseguridad, sin mencionar planes inmediatos de cirugía.

Karely volvió a dar de qué hablar tras confesar una inconformidad personal. / Foto: Redes sociales

¿Por qué entrena box Karely?

Karely entrena boxeo por su participación en una función donde se enfrentará a Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris. El combate forma parte del evento Ring Royale con peleas protagonizadas por figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

La presencia de Karely y Mistral en el ring retoma una rivalidad que surgió años atrás. Ambas coincidieron en el programa Mitad y mitad en 2020, donde tuvieron diferencias luego de que Mistral cuestionara a Karely por el contenido que compartía en redes sociales. Ese antecedente volvió a tomar relevancia tras revelarse que las dos se enfrentarán en el cuadrilátero, lo que ha generado expectativa en torno a su preparación y al desarrollo del combate.

Ring Royale confirma se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, en Nuevo León, uno de los recintos más grandes del norte del país. La imagen promocional coloca al centro a Poncho de Nigris, quien presenta el espectáculo bajo el concepto “Este rey no trae regalos, solo peleas”, dejando claro que se trata de una velada enfocada en combates de boxeo entre personalidades del medio.

Karely habló de su cuerpo y abrió el debate entre sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la influencer Karely?

Karely es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 28 de octubre de 2000. Creció junto a sus cuatro hermanos y antes de incursionar de lleno en el entorno digital cursó la carrera técnica en enfermería. Con el tiempo, decidió enfocar su camino profesional en las redes sociales, una decisión que marcó un cambio importante en su trayectoria laboral.

Su presencia pública comenzó a consolidarse a través de Instagram, donde su contenido le permitió aumentar su número de seguidores de forma constante. Más adelante, amplió su actividad a una plataforma digital para adultos, lo que impulsó aún más su alcance dentro del entretenimiento en línea. Paralelamente, Karely también tuvo participación en distintos programas de Multimedios, lo que reforzó su reconocimiento en el ámbito mediático.

