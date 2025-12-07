Así era la infleuncer Karely antes de ser famosa: FOTOS antes de las cirugias causan impacto

Karely continúa siendo una de las creadoras de contenido más seguidas de México, y su historia vuelve a llamar la atención luego de que circularan imágenes de cómo se veía antes de alcanzar la fama. Con tan solo siete años dentro del mundo mediático, la regiomontana ha logrado consolidar una carrera que inició desde muy joven y que hoy la mantiene entre las figuras más virales del país.

Te puede interesar: Famosas que celebrarán su primer Día de las Madres en 2025, embarazadas o ya con su bebé en brazos

Karely Ruiz / Instagram

¿Cómo lucía la influencer Karely antes de ser famosa?

Las fotografías que Karely ha publicado muestran su apariencia antes de que iniciara su carrera como creadora de contenido. En esas imágenes, se le observa durante sus primeros años en redes sociales, en una etapa previa a sus cirugías estéticas, hecho que ella misma ha compartido públicamente. Este material ha llamado la atención de sus seguidores, quienes han seguido de cerca la evolución de su imagen a lo largo del tiempo.

En aquel entonces, Karely estaba cursando la preparatoria y posteriormente intentó estudiar enfermería, carrera que no concluyó debido al giro laboral que tomó su vida. Antes de su incursión en plataformas digitales, también comentó que desde niña tuvo gusto por el trabajo: vendía dulces afuera de su casa y realizaba actividades que le permitían obtener ingresos propios.

Su crecimiento en redes se dio de forma orgánica. Al inicio, hacía intercambios con otras cuentas a cambio de “me gustas” y menciones, lo que impulsó poco a poco su presencia digital. Posteriormente, su nombre comenzó a viralizarse cuando se filtraron detalles de una relación sentimental durante su etapa universitaria. Esto provocó que muchos internautas la ubicaran por primera vez.

Tras esa exposición involuntaria, decidió cerrar sus redes sociales. Sin embargo, al regresar tiempo después, descubrió que su imagen seguía generando interés. Esa fue la base de una trayectoria que con el tiempo la llevaría a participar en programas de televisión y plataformas de alto alcance.

Te puede interesar: ¿Dani Flow pagó la atención médica de la hija de Lupita TikTok? La influencer no tendría dinero suficiente

Karely antes y depués / Facebook: La nota de Guadalajara

¿Cómo se hizo famosa la influencer Karely?

La primera gran oleada de popularidad llegó cuando Karely participó en el programa “Mitad y Mitad”, producción en la que su presencia llamó la atención del público. Durante su intervención fue protagonista de un altercado con Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris, momento que circuló ampliamente en redes y que contribuyó a que su nombre se posicionara aún más.

Con el tiempo, su fama la llevó a integrarse a la plataforma de contenido exclusivo, donde rápidamente se colocó entre las modelos más remuneradas. La plataforma impulsó significativamente su exposición mediática, abriéndole puertas a proyectos adicionales como campañas, sesiones fotográficas y colaboraciones digitales.

En meses recientes también incursionó en eventos internacionales como el Stream Fighters 4, organizado por Westcol en Colombia, donde protagonizó una pelea que generó conversación en distintas plataformas. Además, ha compartido aspectos de su vida personal, como su matrimonio y el nacimiento de su hija.

Su historia combina momentos virales, presencia constante en redes y la capacidad de convertir su imagen en una marca digital reconocida en México y Latinoamérica.

Te puede interesar: Hallan muerta a la tiktoker y exnovia de Alex Marín, en un departamento de Tijuana

Karely / Captura de pantalla

¿Cuántos seguidores tiene Karely actualmente?

La creadora de contenido Karely ha acumulado una audiencia significativa en distintas plataformas, consolidándose como una de las figuras mexicanas con mayor alcance. De acuerdo con cifras compartidas en sus perfiles oficiales:



Más de 10 millones de seguidores en Instagram

Más de 300 mil seguidores en Facebook

Más de 1.2 millones de seguidores en TikTok

Además de compartir contenido profesional, Karely también muestra escenas de su vida diaria, proyectos y actividades familiares. Esta mezcla de publicaciones ha permitido que su comunidad se mantenga activa, posicionándola como una de las mexicanas con mayor interacción en redes sociales.

El interés por su transformación física, sus inicios como modelo, su trayectoria en OnlyFans y su participación en programas de televisión han contribuido a que su nombre sea uno de los más buscados en Google. Su historia continúa sumando capítulos, especialmente ahora que nuevas imágenes de su adolescencia vuelven a provocar conversación en plataformas digitales.

Te puede interesar: Karely y Yeri MUA anuncian colaboración: “La que todos esperaban”

Karely así luce actualmente. / Intagram

¿Qué cirugías tiene la influencer Karely?

Karely ha hablado abiertamente sobre su transformación física a lo largo de los años, señalando que actualmente sí se ha realizado procedimientos estéticos, aunque en sus fotos de adolescencia, las cuales compartió cuando tenía 17 y 18 años, aseguró que no tenía ninguna operación. En distintas entrevistas y transmisiones en redes, la creadora de contenido ha mencionado que con el paso del tiempo decidió someterse a intervenciones para mejorar aspectos de su imagen, proceso que ella misma ha reconocido y que ya no es un tema que mantenga en secreto.

Aunque no ha detallado públicamente un listado específico de cirugías en las publicaciones referidas en esta nota, sí ha explicado que su apariencia actual es resultado de diversos cambios que eligió realizar una vez que su carrera en redes comenzó a crecer. Sus seguidores han sido testigos de esta evolución, ya que la modelo suele compartir parte de su proceso y hablar con naturalidad sobre cómo ha ido construyendo la imagen que hoy la posiciona entre las figuras más reconocidas del país.

La propia Karely ha destacado que, antes de alcanzar fama viral y convertirse en una de las modelos mejor pagadas en plataformas digitales, no contaba con intervenciones estéticas. Con el fortalecimiento de su carrera, comenzó a tomar decisiones relacionadas con su aspecto físico, algo que ha explicado en múltiples ocasiones y que forma parte de la evolución que sus seguidores comparan entre sus fotos del pasado y las de la actualidad.

Te puede interesar: Karely explota ante las críticas de otras mujeres a su cuerpo a un mes de dar a luz: “Di vida a mi bebé”