LCDLFM: Poncho de Nigris asegura que el pleito entre Karely Ruiz y Marcela Mistral fue fake

Karely Ruiz es una de las personalidades de internet mejor pagadas del momento, esto debido a su éxito en la generación de contenido para adultos, no obstante, se ha visto involucrada en diversas polémicas.

Una de ellas es la que protagonizó con Marcela Mistral, hace algunos años durante un programa en vivo en donde la esposa de Poncho de Nigris lanzó ácidos comentarios a su persona.

Es importante resaltar que dicha discusión tuvo lugar en 2019, en el programa Mitad y Mitad, en donde le buscaban pareja a Brandon Meza, en ese entonces Karely tenía solo 18 años.

No obstante, Poncho confesó a sus compañeros de La Casa de los Famosos que dicho momento en realidad no era lo que parecía ser:

“Tuvo un pedo ahí con mi vieja. Pues, ella estaba en un concurso de busca del amor, estaba chavita, estaba empezando y mi esposa estaba de jurado, ya sabía que ella enseñaba sus partes íntimas”, explicó.

Karely Ruiz tenía solo 19 años cuando participó en Mitad y Mitad. / YouTube: MindFreakid

De Nigris recordó una de las frases más polémicas que mencionó Marcela y que incluso lo embarraba a él:

“Le dijo: '¿Tú a qué te dedicas?, ¿Qué vendes? Por personas como tú, yo no dejo que mis hijos vean el internet, dijo mi esposa”, comentó.

Aunado a ello, reveló que esa contundente frase no fue creación de su esposa: “pero se lo estaban diciendo a mi esposa por el chícharo porque era una chava que estaba empezando y que había enseñado su pack”.

Mistral se mostró molesta en el programa con la presencia de Karely. / YouTube: MindFreakid

Por otra parte, Poncho le confesó a sus amigos que hace un tiempo los fans revivieron la polémica y Karely soltó comentarios en torno a ella, por lo que Poncho le pidió que no le contestara:

“Le dije, no le contestes nada, ahorita tiene voz porque está muy voluptuosa, pero luego va a salir otra más buena, más chavita y es que es barrio, barrio, barrio. Ahorita anda con Santa Fe, tomando y fumando mo**, es muy barrio”, finalizó.

En dicho programa buscaban encontrar pareja para Brandon Meza. / YouTube: MindFreakid

Asimismo, los internautas se fueron encima de Poncho, recordándole que supuestamente su esposa no es la persona más fina que existe:

“Todo Monterrey sabe que Marcela es de barrio”, “En Nuevo León les decimos, los nuevos ricos son nefastos y supergroseros que engañen a gente que no los conocen”, “Poncho también de barrio”, “Poncho eres nefasto tu esposa también es de barrio no escupas pa’ arriba”, “Ni que la esposa no fuera igual de barrio”, “Marcela es igualita”, comentaron usuarios.

Al momento Karely Ruiz no ha dado réplica de ello, pero sus fans la están etiquetando en clips con dichas declaraciones.