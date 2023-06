LCDLFM: Apio decide salvar a Poncho de Nigris, pero genera polémica

Este jueves se realizó la primera gala de salvación en La Casa de los Famosos México, la cual consiste en que el líder de la casa tiene el poder de salvar a uno de los nominados de la semana.

Los nominados por votación de los mismos habitantes el miércoles, fueron Nicola, Jorge, Sergio Mayer, Marie Claire Harp y desde el domingo se anunció que Poncho de Nigris era el primero en la lista, debido a los votos del público.

Apio entonces tomó la decisión este jueves y explicó que salvaría a Poncho de Nigris, debido a que no había tenido la oportunidad de “pisar la casa”, cuando ya había sido nominado, situación que calificó como “injusta” y aunque “respeta la decisión del público”, quiso hacerlo de esa forma.

Por esta razón, el cantante salvó al polémico participante de La Casa de los Famosos México y logró seguir ‘engañando’ a sus compañeros sobre la relación que tiene con Nicola, pues a pesar de que parecían tener una buena amistad y hasta lo subió con él a la suite del líder, Apio lo nominó el miércoles y este jueves no lo salvó.

Poncho fue salvado por Apio, así que los nominados de la primera semana son: Sergio Mayer, Marie Claire Harp, Jorge Losa y Nicola Porcella / Twitter: @momentosdelcdlf

Polémica decisión de Apio Quijano en La Casa de los Famosos México

Luego de salvar a Poncho, en redes sociales comenzaron a criticar la decisión tomada por Apio, pues consideraron que el público había nominado a Poncho por algo y los seguidores del reality se sintieron poco respetados ante lo decidido por el cantante.

Usuarios de redes sociales dejaron comentarios en contra de esta decisión y escribieron, “este domingo en la nominación flash tenemos que ir contra Apio para que vea que el voto del público se respeta”, “Apio tuvo que ser más inteligente al tomar la decisión, si el público nominó a Poncho fue por algo”, “Apio se echó al público encima, en cuanto caiga en la tabla, va para afuera”, “es que se lo prometió, si ganaba el auto, lo iba a salvar”, “desgraciadamente, Apio ya estaba comprometido con Poncho, ya que cuando Poncho dijo que estaba nominado, Apio dijo que si quedaba de líder lo salvaría y pues pasó. La palabra vale oro”, “esa salvación no tendría que valer, producción le tenía que haber dicho que no podía ser salvado Poncho, ya que fue decisión del público”.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la decisión de Apio y comentaron, “excelente decisión, esa votación no debió existir, necesitábamos ver primero la convivencia y sinceramente es de los que más contenido dan, no sean de cristal”, “a mí me pareció bien”, “fue la mejor decisión”, “hizo bien, el público tendrá más oportunidades”.