Tammy Parra llora al ver al mono Punch en Japón y desata críticas en redes: “La morbosidad de ir a verlo”

La creadora de contenido mexicana Tammy Parra se volvió tendencia en redes sociales después de compartir un video grabado durante su visita al zoológico de Ichikawa, en Japón, donde acudió para ver al macaco conocido como Punch, un animal que se ha vuelto viral en internet.

Tammy Parra / Redes sociales

¿Por qué Tammy Parra lloró al ver al mono Punch en Japón?

Durante el recorrido de Tammy Parra por el zoológico de Ichikawa, ubicado cerca de Tokio, Tammy Parra grabó un video en el que mostró al macaco Punch junto a otro mono dentro del recinto.

En el clip se escucha a la influencer decir:

“Bueno, al parecer Punchecito ya tiene un amiguito. Miren, están abrazaditos. Es que el cuidador ya le quitó su peluchito”. Tammy Parra

Mientras continuaba grabando, el video captó un momento en el que el otro mono empuja a Punch. Ante la escena, Parra reaccionó y expresó:

“¡Ay! Maldito hijo de…”, antes de ser interrumpida por otra voz que aparece en la grabación.

Instantes después, la creadora de contenido volvió a reaccionar ante la interacción entre los animales y exclamó:

“¡Déjalo! Suelta a la niña, traicionero. Algunas amistades son así”. Tammy Parra

El video también muestra a Parra llorando frente al recinto donde se encontraba el macaco. Según se observa en el material difundido, el momento le provocó una reacción emocional que decidió compartir con sus seguidores.

Tras su publicación, el clip comenzó a viralizarse en redes sociales, donde acumuló comentarios y reacciones de usuarios que debatieron tanto la escena captada como el contexto de la visita al zoológico.

Tammy Parra con Punch / Captura de pantalla

¿Tammy Parra respondió a las críticas tras su visita al zoológico de Ichikawa?

Luego de que el video se difundiera en redes sociales el video de Tammy Parra en el zoológico, diversos usuarios respondieron en la sección de comentarios cuestionando la situación.

Algunos señalaron que la visita al zoológico también forma parte de la dinámica de exhibición de animales en cautiverio. Entre los mensajes que circularon en redes se leen comentarios como:



“Si tanta pena te da, ¿por qué apoyas a ese zoo cuando lo único que haces es seguir incentivando a tener animales en cautiverio que se estresan y viven encerrados de por vida sin vivir la verdadera vida que se merecen?”

“Fuiste parte del show, promoviendo que vayan a verlo para tener más popularidad cuando lo que se debe es eliminar los zoológicos y el maltrato constante que le hacen a ellos”.

“Eres parte del problema, ya que la morbosidad de ir a verlo hace que las mismas personas que lo tienen en cautiverio sigan teniéndolo ahí”.

Las reacciones continuaron multiplicándose mientras el video seguía circulando en distintas plataformas, lo que amplificó el debate sobre el cautiverio animal y la exposición de animales en zoológicos.

Al momento, Tammy Parra no se ha pronunciado a las críticas por visitar al mono Punch en Japón, aunque algunos usuarios externaron que muy pronto “justificaría” su acción.

¿Quién es Punch, el macaco viral que vive en un zoológico de Japón?

Punch es un macaco que nació en julio de 2025 en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Su historia comenzó a llamar la atención internacional después de que se difundiera información sobre su situación desde su nacimiento.

De acuerdo con reportes publicados por The New York Times, el pequeño mono fue abandonado por su madre poco después de nacer y separado del grupo. El zoológico explicó que la situación se relacionó con un parto complicado y con las condiciones climáticas registradas en ese periodo, incluida una intensa ola de calor.

También se informó que la madre del animal tenía cuatro años y se trataba de su primera cría.

Ante el aislamiento del macaco, el personal del zoológico implementó medidas de cuidado especial. Entre ellas se incluyeron distintos objetos que funcionaran como compañía para el animal, como toallas enrolladas y juguetes.

Uno de los objetos que más llamó la atención fue un peluche de orangután identificado como Djungelskog, de la tienda IKEA. De acuerdo con declaraciones del cuidador Kosuke Kano recogidas por The New York Times, el macaco se encariñó con ese objeto.

Las imágenes del macaco junto a su peluche comenzaron a circular en internet y provocaron que su historia se volviera viral en distintos países. A partir de entonces, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir mensajes de apoyo utilizando la etiqueta #HangInTherePunch.

