¿Exnovio de Tammy Parra arremete contra la influencer tras presumir a su nueva pareja? ¡Rompe el silencio!

Diego Rodríguez, actor peruano y exnovio de Tammy Parra, se encuentra en México, donde recientemente debutó con su primer protagónico en la serie “Acábame” de ViX y ahora participa en “Corazón de oro”. En medio de este nuevo paso en su carrera, el intérprete reaccionó al romance de su expareja, la influencer, con su mánager Héctor Klunder, con quien se especuló presuntamente le fue infiel.

Cabe recordar que Tammy inició esta relación después de darse cuenta de que estaba enamorada de Klunder, situación que la llevó a poner fin a su noviazgo con Diego, ella misma lo confesó en un video que causó revuelo y críticas por su precipitada decisión.

Ahora, Diego Rodríguez es cuestionado por la prensa mexicana, sobre qué opinión le merece su ex y su nuevo novio, ¿está molesto?

Mira: Exnovia de Héctor Klünder rompe el silencio y cuenta el chisme sobre Tammy Parra en famoso pódcast

Diego Rodríguez ex de Tammy Parra es cuestionado sobre la relación de su ex con su representante. / Redes sociales

¿Cómo fue que Tammy Parra anunció su relación con Héctor Klünder?

A través de un video para redes sociales, Tammy Parra contó en diciembre de 2025, que se había separado de Diego, pues se había dado cuenta de que estaba enamorada de Héctor Klünder, su mánager, a quien ella dice conocer desde hace cinco años.

Indicó que Héctor la ha acompañado en momentos difíciles de su vida y que siempre le tuvo mucho cariño, pero no fue hasta que él tuvo una crisis de salud que se dio cuenta de lo que realmente sentía. La joven mencionó que terminó la relación con su ahora ex por teléfono, ya que este estaba en otro país.

“Ha sido quien ha estado para mi siempre. Todos nos decían ‘van a terminar juntos’. Yo en ese momento tenía pareja, o sea, era distancia, pero le marqué y le dije, ‘¿sabes qué? Muchas gracias por todo’”, resaltó.

Por su parte, Héctor reiteró: “Nunca, en estos cinco años, nunca pasó nada y éramos mejores amigos. Siempre respetamos a nuestras parejas”, echando así por tierra las especulaciones que acusaban a la joven de serle infiel a sus exparejas con él.

Para finalizar con el clip, Tammy aseguró estar muy feliz por su nueva relación y esperaba que sus fans se alegraran por ella. En tanto que él confesó que ya viven juntos en Guadalajara. Por supuesto, la revelación causó comentarios diversos: algunos de apoyo y otros para insultarla, acusándola de “infiel”

Otras la defendieron por haber terminado su relación con Diego Rodríguez en vez de engañarlo.

Maripau López, expareja de Klünder, anunció que contará su versión sobre la ruptura de Tammy Parra / Captura de pantalla

Mira: Tammy Parra genera polémica al quemar un billete de 500 pesos para hablar de finanzas

¿Qué dijo Diego Rodríguez sobre la relación de Tammy Parra con su mánager, con quien inició tras su ruptura?

El influencer y actor peruano fue abordado por el medio “Al punto”, donde habló con entusiasmo sobre su participación en la telenovela “Corazón de oro”. Sin embargo, durante la entrevista el reportero también le preguntó qué opinaba sobre la relación de Tammy Parra con su mánager.

“Es algo de hace tanto tiempo… Como la persona que soy, no hablo de una mujer con la que estuve, y menos ahora que se encuentra en una nueva relación. Creo que eso no hablaría bien de mí. Pero yo estoy bien, es lo único que te puedo decir”, respondió sin entrar en polémicas.

Mira: Tammy Parra quedó “pelona” por teñirse el pelo sola y ahorrarse unos pesitos, FOTOS

¿Quién es Diego Rodríguez,ex Tammy Parra?

Diego Rodríguez un modelo, influenc er y creador de contenido peruano, conocido tanto por su carrera en moda y televisión como por su relación con Tammy Parra.

er y creador de contenido peruano, conocido tanto por su carrera en moda y televisión como por su relación con Nació el 18 de agosto de 1993 y se volvió famoso gracias a su trabajo como influencer.

Comenzó su carrera como modelo profesional a los 18 años. Ha trabajado para marcas internacionales como Calvin Klein.

En 2025 se vino a vivir a México para comenzar su carrera de actor en “Acábame”.

Formó parte de la lista de los “100 rostros más guapos del mundo” en 2022.

Ahora, Diego Rodríguez se une al elenco de “Corazón de oro”, telenovela en la que compartirá créditos con Gala Montes, Cynthia Klitbo, etc.



Mira: ¿Tammy Parra robó un celular? En redes acusan a la influencer de un pasado oscuro