Exnovia de Héctor Klünder rompe el silencio y cuenta el chisme sobre Tammy Parra en famoso pódcast

La historia sentimental que rodea a la influencer Tammy Parra, su actual mánager y pareja Héctor Klünder, sigue generando conversación en redes sociales. Tras hacerse pública la relación entre ambos, usuarios comenzaron a cuestionar la línea de tiempo de los hechos y el papel que jugó Maripau López, exnovia de Klünder y amiga cercana de Parra durante ese periodo.

Tammy Parra / Redes sociales

¿Quién es Maripau López y por qué hablará ahora sobre Héctor Klünder y Tammy Parra?

Maripau López es la expareja de Héctor Klünder, quien actualmente funge como mánager y pareja sentimental de la influencer Tammy Parra. Aunque López no se define como influencer, su nombre comenzó a circular con fuerza luego de que Tammy hiciera oficial su relación con Klünder, generando preguntas sobre cómo se dio la transición entre amistades, relaciones personales y vínculos profesionales.

De acuerdo con lo que la propia Maripau compartió en un video publicado en su cuenta oficial, ella no tenía planeado hablar públicamente de su vida personal ni de su ruptura. Sin embargo, explicó que la exposición surgió a partir de contenidos publicados por personas con gran alcance en redes sociales, lo que llevó a los usuarios a comparar fechas y señalar posibles coincidencias en la historia.

Ante los constantes mensajes que recibió solicitándole su versión, Maripau decidió confirmar que sí hablará del tema, pero no de manera improvisada. Señaló que eligió un espacio especializado en este tipo de controversias digitales, específicamente el pódcast Un tal fredo, conocido en TikTok por abordar temas virales relacionados con influencers y figuras públicas.

En su mensaje, la joven explicó que considera las relaciones como asuntos personales, pero reconoció que, al tratarse de un tema que ya es público, optó por compartir su experiencia en un formato controlado y con mayor contexto.

Tammy Parra y su novio / Redes sociales

¿Qué dijo Maripau López sobre su ruptura y el inicio del romance entre Héctor Klünder y Tammy Parra?

A través de un video que rápidamente se viralizó, Maripau López se dirigió directamente a los usuarios que le pedían hablar. En el clip, se presentó ante quienes no la conocían y aclaró que no está acostumbrada al manejo constante de redes sociales, reiterando que no es influencer.

En su mensaje, explicó que la razón por la que no habló antes fue porque no tenía intención de utilizar sus plataformas para exponer una relación personal. Sin embargo, señaló que la publicación de videos por parte de figuras con mayor alcance detonó que los usuarios comenzaran a “atar cabos” y enviarle mensajes directos solicitando su versión de los hechos.

Maripau indicó que reflexionó durante un tiempo antes de tomar la decisión de hablar públicamente. Finalmente, confirmó que sí compartirá detalles sobre su ruptura con Héctor Klünder y el contexto en el que comenzó la relación entre él y Tammy Parra, aunque aclaró que no lo haría en ese momento ni a través de un simple video.

La joven adelantó que será en un episodio del podcast Un Tal Fredo donde ofrecerá la información completa, señalando que eligió ese espacio por ser conocido como “el mero lugar de los chismes”. Esta declaración fue interpretada por usuarios como un adelanto de revelaciones inéditas que podrían aclarar la cronología de los hechos.

Tammy Parra y su novio / Redes sociales

¿Qué ha provocado la expectativa en redes sobre el podcast donde hablará Maripau López?

La expectativa se incrementó debido al contexto previo que rodea a Tammy Parra y Héctor Klünder. La influencer había revelado anteriormente, en su canal de YouTube, que terminó su relación con el modelo peruano Diego Rodríguez mediante una llamada telefónica, explicando que su mejor amigo necesitaba su apoyo emocional. Posteriormente, hizo pública su relación con Klünder, quien durante años fue su colaborador cercano.

Esta situación llevó a que usuarios comenzaran a cuestionar si existió un traslape entre relaciones y amistades, lo que colocó a Maripau López en el centro de la conversación digital. Al confirmarse que ella hablará en un podcast, los comentarios y especulaciones aumentaron en TikTok y otras plataformas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer fechas oficiales del episodio ni detalles específicos del contenido que será revelado. Sin embargo, el anuncio de Maripau ha sido suficiente para generar expectativa entre seguidores de Tammy Parra, del propio Klünder y del podcast, que suele posicionarse entre las tendencias cuando aborda temas virales.

