María León exhibe al “cucaracho” que le rompió el corazón: “Espero nadie se lo tope”

Recientemente, María León confesó que su salida de Playa Limbo no fue una decisión personal, sino que fueron los propios integrantes del grupo quienes decidieron prescindir de ella.

En entrevista con Melo Montoya, la cantante aclaró que sus compromisos alternos comenzaron a chocar con los intereses de la banda, lo que derivó en que sus compañeros decidieran prescindir de ella.

Lejos de guardar rencor, María aseguró que hoy ve ese momento como una oportunidad para que todos encontraran su propio camino.

La intérprete explicó que, aunque en su momento fue un proceso complicado, con el tiempo entendió que la separación permitió que Playa Limbo continuara más cómodo con su dinámica, mientras ella pudo desarrollarse en otros ámbitos.

Para ella, la vida le acomodó las piezas de una forma distinta, pero necesaria para crecer personal y profesionalmente. De paso, la cantante habló de un mal hombre que le robó el corazón.

María León repondió a la polémica tras equivocarse al entonar el himno nacional. / Instagram: @danielcarranza_

María León habla del “cucaracho” que la lastimó en el amor

Durante la charla, María León también habló de su vida amorosa, un tema que constantemente genera especulaciones.

Aunque en distintas ocasiones ha sido relacionada sentimentalmente con Yahir, la cantante volvió a desmentir cualquier romance y dejó claro que actualmente se encuentra soltera. De hecho, confirmó que hace poco terminó su relación con Allen Genkin, coreógrafo del programa “Mira quién baila”, con quien mantenía un noviazgo a distancia. Acerca de si alguna vez se llevó una desilusión, María dijo:

“Sí, yo creo que a todos nos han desilusionado. La herida que más me ha desilusionado soy yo, porque permití, soy 100 por ciento responsable de lo que dejé que esa persona hiciera conmigo. Esa es la herida más grande que tengo”, confesó. Además, reconoció que eligió a alguien pensando que era de cierta forma, pero terminó mostrando otra cara. “Así son los narcisistas psicópatas, pero fue muy revelador para mí y me ayudó a entender lo que quiero”, dijo María León

María León lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Todos tenemos un cucaracho en la vida que no se muere ni echándole Raid”. Aunque evitó revelar el nombre de su exnovio, aseguró que, gracias a esa experiencia, aprendió a reconocer su propio valor. “Espero de verdad que nadie se lo tope en su camino, pero es una realidad”, añadió.

María León presenta a su novio en televisión; así reacionó Yahir en ‘Juego de voces’ / Instagram: @sargentoleon @yahirmusic

¿Quién fue el exnovio que le rompió el corazón a María León?

María León no ha revelado públicamente quién es el “cucaracho” al que se refirió en sus declaraciones. La cantante fue clara en mantener el nombre de su ex en privado, aunque reconoció que esa relación le dejó una fuerte lección personal y la ayudó a reconocer su valor.

En los últimos meses, María confirmó que terminó su relación con Allen Genkin, coreógrafo de Mira Quién Baila. Sin embargo, nunca lo señaló directamente como la persona a la que aludía con esa expresión, por lo que no se puede afirmar que se refiera a él.

Asimismo, la artista ha desmentido en varias ocasiones cualquier romance con Yahir, pese a los rumores que han circulado, dejando claro que actualmente está soltera y enfocada en su bienestar personal

¿María León tiene novio actualmente?

Sobre su presente sentimental, María León fue clara al afirmar que no está buscando pareja. “Me dejas en visto, no voy a perder mi tiempo, qué hueva. No voy a perder mi tiempo contigo porque es lo más valioso que tengo”, sentenció.

Actualmente se siente plena y aseguró que solo permitiría a alguien en su vida si suma y se adapta a lo que ella busca. “Cuando no necesitas algo, no te conformas ni migajeas. Estoy saliendo de una ruptura con una persona maravillosa, pero la distancia se atravesó”, concluyó.

