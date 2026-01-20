Ex de Toñita rompe el silencio sobre su ruptura con la cantante y revela la verdadera razón ¿la edad pesó?

Durante semanas, el nombre de Toñita, exacadémica y figura constante del espectáculo mexicano, volvió a circular con fuerza en redes sociales. Esta vez no fue por un nuevo proyecto musical, sino por el fin de su relación con Paolo Rubboli, cantante 15 años menor que ella. Aunque en su momento ambos aseguraron que todo había terminado en buenos términos, las dudas nunca se apagaron. ¿Fue la diferencia de edad? ¿Los celos? ¿La fama repentina de ella? Ahora, es Paolo Rubboli quien decide hablar sin filtros y revelar lo que realmente ocurrió detrás de esa ruptura que se volvió viral.

Toñita y Paolo Rubboli anuncia su ruptura / Instagram: @paolorubboli / tonitamusic1

¿Cómo anunciaron Toñita y Paolo Rubboli su ruptura y por qué se volvió viral?

En junio de 2024, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, apareció en un video junto a Paolo Rubboli para anunciar que su relación había llegado a su fin. Desde el primer momento, ambos dejaron claro que se trataba de una decisión tomada de mutuo acuerdo y que no revelarían los motivos reales para evitar polémicas innecesarias.

Toñita confesó que se sentía triste, pero convencida de que era lo correcto hablar con sus seguidores. Paolo, por su parte, explicó que el video tenía un objetivo muy claro: frenar rumores y malos entendidos antes de que se salieran de control.

“Lo hacemos para evitar malos entendidos y chismes de personas que tal vez no les caigamos tan bien. Hemos tomado la decisión de ya no estar en pareja como lo habíamos estado. Lo que hemos vivido está muy padre; vivimos nuestra segunda secundaria, siempre le digo”. Toñita y Paolo

El mensaje, lejos de apagar la conversación, provocó aún más interés. La naturalidad con la que hablaron, sumada a la diferencia de edad y al cariño evidente entre ambos, hizo que el clip se volviera viral en cuestión de horas.

¿Qué dijo Paolo Rubboli sobre los verdaderos motivos de su ruptura con Toñita?

Tiempo después, Paolo Rubboli, ex de Toñita rompió el silencio y, sin tirar mala vibra, pintó con más detalle el mapa real de la separación: la vida artística no perdona distracciones, los tiempos no cuadraban y el amor de lejos no siempre alcanza. Así lo explicó con sus propias palabras:

“Hace un añito que tuve la relación con Toñita, a quien le mandamos un beso. Las cosas acabaron muy bien, en contra de lo que iban a decir. Fue algo padre. Seguimos en contacto, seguimos hablándonos. Ahora, en Navidad, le dije: ‘Que tengas un año espectacular’. Nos encontramos en todos lados. Ya después he querido estar tranquilo. La verdad, lo vivimos bien, la pasamos bien, pero la música también es muy celosa: si dejas de hacer música o te empiezas a distraer en otra cosa, viene el recelo”, dijo.

Y remató con la pieza clave: dos carreras, dos rumbos, poco tiempo compartido:

“Yo creo que una relación de dos artistas es bien complicada. Ella tenía sus cosas, sus realities y le cambió todo a ella. A la par, yo estaba en la gira en Estados Unidos, grabando Muchacha triste y otros temas. Me meto, voy al estudio… Ella tenía tiempo, yo no tenía tiempo. Era muy complejo y decidimos ‘amor de lejos’. Subimos el video que se hizo viral, en el que explicamos, para que no hubiera chismes, y todo acabó bien.”

¿Quedó una canción pendiente entre Toñita y Paolo Rubboli tras su ruptura?

Uno de los detalles que más llamó la atención de las recientes declaraciones de Paolo Rubboli fue la revelación de que existe una canción inédita que escribieron juntos durante su relación. Un tema que, hasta ahora, permanece guardado.

“Ahí quedó una canción que escribimos juntos. Algún día igual y la haremos; igual y no sale, pero quedó una canción muy bonita. O se la damos a alguien más que quiera cantar ‘A quién le importa la edad’.”

La frase no pasó desapercibida, sobre todo porque muchos la interpretaron como un guiño directo a las críticas que enfrentaron por la diferencia de edad. Aunque no confirmó si el tema verá la luz, dejó abierta la posibilidad de que alguien más lo interprete.

Hasta ahora, la cantante no ha salido a confirmar ni a desmentir la nueva versión de su ex.