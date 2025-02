¡Toñita tuneada! La exacadémica se puso implantes; se hizo la lipo y una cirugía en los glúteos

En TVNotas platicamos en exclusiva con la cantante Toñita (44 años). Nos habló sobre la intervención a la que se sometió el pasado 29 de noviembre. Consistió en un cambio de implantes, liposucción y lipotransferencia de glúteos.

“Me operé las bubis. Me hicieron un acomodo de asimetría, porque una veía para allá y la otra para acá (ríe). También me cambiaron los implantes. Los anteriores tenían 20 años conmigo. Además, me hicieron una liposucción y una lipotransferencia en las pompas”.

“Quiero aclarar que siempre he tenido pompas, pero con el tiempo se desgastaron. El ejercicio y los médicos me ayudaron a acomodarlas. Ahora me quedaron redonditas, hermosas, bonitas y sin exagerar”.

Toñita antes y después / Instagram

“Con respecto a las bubis, no me las aumentaron. Me pusieron el mismo tamaño que ya tenía, o sea, 34 C. Cuando tienes hijos, las bubis se caen. Lo único que pedí fue que me las acomodaran en su lugar con nuevos implantes del mismo tamaño”.

Toñita reveló que perdió mucha sangre en la cirugía. “Afortunadamente estuve en buenas manos. Gracias a Dios he tenido buena cicatrización y rendimiento físico. No les voy a negar que la primera semana de operada me dolía todo. Tuve más bronca con el seno izquierdo. La manipulación fue mayor, por su asimetría. Por lo mismo, tardó más en recuperarse”.

“No solo es la operación. Debemos ayudar al cuerpo a mantenerse en forma, haciendo ejercicio y bajándole a la comida ‘engordante’. Llevo 2 meses operada y 3 semanas haciendo ejercicio. Me falta 1 mes para que se noten más los resultados. Lo bueno de todo es que se adaptaron a mi presupuesto”.

Toñita se convierte en una nueva versión para su página de contenido exclusivo

“Nunca he sido una mujer que le guste enseñar. Sin embargo, lo hice porque este año abro mi página de contenido exclusivo. No me sentía segura con mi cuerpo”.

“Quiero que la gente vea algo erótico, sensual y sin mostrar mucho. Yo creo que lo abriré a finales de febrero. Ojo, no le pretendo bajar el puesto a nadie (ríe)”.

Toñita tiene cuerpazo / TVNotas

“La gente inventó, en varias ocasiones, que me había operado. ¿Qué creen? ¡Ya estoy tuneada! Ahora sí hablen con gusto. Ya llegó Toñita 2.0 (ríe). La recomendación que les doy a las personas que quieren operarse es que vayan con un médico certificado”, concluyó.

¿Cómo fue el procedimiento al que se sometió Toñita?

El médico que operó a la cantante, Edgar Ruiz, nos compartió cómo fue el proceso que le hizo a “Toñita 2.0”.

“Le hicimos cambio de implantes, liposucción y transferencia de glúteos. Lo primero fue hacerle una valoración. Le tomamos fotografías antes, durante y después de la cirugía. Usamos la tecnología más alta. Aquí en ‘AsociaDocs’ nos gusta la atención personalizada. No es fábrica de muñequitas”.

“Los pechos de Toñita no tenían la misma simetría. No se encontraban en la dirección correcta”.

“La primera consulta de valoración es importante. Ahí podemos identificar cualquier detalle de cada paciente. Después, se hace un historial clínico, analizamos los factores de riesgo y vamos tomando las fotografías pertinentes”.

