Toñita desata rumores de boda tras eliminación de ’Survivor México’ 2025: ¿Quién es su prometido?

Luego de convertirse en la segunda eliminada de ‘Survivor México’ 2025, la cantante Toñita retomó su vida personal y se dejó ver junto a Eulalio Valdez, hombre al que ha sido ligada sentimentalmente desde hace unos meses.

Ahora, la exacadémica deja claro que está dispuesta a frenar su corazón y le abrió las puertas a un nuevo amor. En marzo, en TVNotas te platicamos que Toñita habría sido engañada por un exnovio con una chica trans.

Toñita: Exnovio la engañó con una trans según Charlotte Lascurain. / Redes sociales

Lee también: A famosa cantante de ‘La academia’ su ex la cambió por una chica trans

¿Toñita fue engañada por un ex con una chica trans?

La información que fue publicada en nuestra edición impresa llegó a nosotros a través de la influencer Charlotte Lascuirain. En una entrevista, la influencer compartió que la cantante había sido engañada con una mujer trans, razón por la que sintió que fue grosera con ella cuando la conoció.

“Después me enteré de que se portó así conmigo porque su exnovio la engañó con una chica trans. No creo que su odio sea directamente conmigo, pero tiene mucho coraje, porque una trans le bajó al ex. Por eso la agarró contra toda la comunidad”. “Se cuelga de nuestra comunidad para levantar su carrera muerta. Me siento muy decepcionada de ella”, sentenció la popular influencer.

Toñita en la Botox party del Dr. Gama Román / @AlexIsunza / TVNotas

Lee también: ¡Toñita tuneada! La exacadémica se puso implantes; se hizo la lipo y una cirugía en los glúteos

¿Quién es el nuevo novio de Toñita?

El supuesto nuevo novio de Toñita se llama Eulalio Valdez y es un neurocirujano. El médico suele compartir a través de su cuenta de Instagram, momentos de las operaciones de cerebro y médula espinal que ha realizado.

Se sabe que es originario del estado de Morelos, pues trabaja en el hospital San Diego, ubicado en Cuautla. En más de una foto se le puede ver junto a la famosa cantante por lo que todo indica que hay un romance consolidado. En la foto en la que aparecen abrazados, Toñita y Eulalio se dejaron ver junto a otras dos parejas de médicos o sus allegados.

Eulalio Valdez es un neurocirujano de Cuautla, Morelos. / Redes sociales.

Te podría interesar: Toñita, entre lágrimas, revela que su hija se encuentra internada en un hospital

¿Toñita está comprometida y se casa con su nuevo galán?

Una publicación realizada por Toñita en su cuenta oficial está generando revuelo, pues la cantante mostró una fotografía donde aparece su mano con un anillo de piedra brillante.

Aunque no dijo explícitamente que se trate de una propuesta de matrimonio, la descripción “A veces la felicidad llega sin esperar” alimentó las especulaciones. La imagen fue acompañada por la canción Hasta mi final del grupo IL DIVO, lo que intensificó la interpretación romántica del momento.

La cantante aún no ha confirmado oficialmente el presunto compromiso, las muestras públicas de afecto han fortalecido los rumores sobre una relación seria y estable.