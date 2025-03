A famosa cantante de ‘La academia’ su ex la cambió por una chica trans

Hace unas semanas, Toñita (44 años) nos reveló que se había realizado algunos arreglitos estéticos: Cambio de implantes mamarios, liposucción y lipotransferencia de glúteos, y nos presumió su nuevo físico.

Sobre lo que se hizo la cantante, la influencer Charlotte Lascurain (27) nos dijo: “Hay que ir al psicólogo antes de hacerse cirugías de ese tipo. Sobre todo, para trabajar los traumas como los que la señora tiene. La conozco desde hace tiempo y, por lo que he visto de su personalidad no ha ido a terapia”.

Charlotte Lascurain crítica cirugías estéticas de Toñita

“No le veo ningún resultado efectivo. Invirtió muy mal su dinero. De hecho, al ver sus fotos quedé impactada. Cuando una persona se hace una liposucción se le notan los cambios de inmediato. A ella la veo mal proporcionada, inflamada y con llantitas, con todo respeto”.

“Siento que hizo una muy mala elección. Me debería pasar el contacto del cirujano para no ir (ríe). Jamás imaginé que se hubiera tuneado. A mi parecer, no le veo el antes y el después. Sigue igual que siempre. Por ejemplo, a Paolita Suárez se le vieron los resultados desde los primeros días. Sé que se lleva un tiempo de recuperación, pero hay pruebas de que los cambios son al instante”.

Charlotte nos contó por qué arremete contra la también compositora: “He convivido varias veces con ella. Es una mujer muy complicada, difícil y explosiva. Me han dicho que tiene bipolaridad. A mí me trató muy mal cuando la conocí, como si fuera una simple tiktoker. Se siente una diva, una gran cantante y una excelente artista. Sin embargo, yo no la veo dar conciertos por ningún lado”.

“Me han dicho que Toñita es conflictiva y que por eso la han sacado de proyectos importantes. Es peleonera. Su trato conmigo fue indiferente. Hasta cierto punto me discriminó”. Charlotte Lascurain

Mira: Toñita, entre lágrimas, revela que su hija se encuentra internada en un hospital

Toñita: Exnovio la engañó con una trans según Charlotte Lascurain. / Redes sociales

Charlotte Lascurain asegura que exnovio de Toñita la engañó con una chica trans

“La conocí en una fiesta. Platiqué con uno de sus amigos y cuando se dio cuenta, me lo quitó para que no le ‘hiciera nada’. Intenté hablarle de la mejor manera en varias ocasiones, pero me ignoró. Me hizo a un lado en todo momento. No quiso convivir”. Charlotte Lascurain

“Después me enteré de que se portó así conmigo porque su exnovio la engañó con una chica trans. No creo que su odio sea directamente conmigo, pero tiene mucho coraje, porque una trans le bajó al ex. Por eso la agarró contra toda la comunidad”.

“Se cuelga de nuestra comunidad para levantar su carrera muerta. Me siento muy decepcionada de ella”.

Charlotte Lascurain se lanza contra Toñita

Le preguntamos si, de cierta forma, le tiene envidia a Toñita, y nos respondió: “Claro que no (ríe). ¿En qué podría envidiarla? Yo tengo mejor cuerpo que ella y eso que no me he operado nada. Me veo mucho mejor”.

“Toñita me da mucha lástima. Tiene la autoestima muy baja. Se siente menos que todas. No hay punto de comparación entre las 2”. Charlotte Lascurain

“También me dio risa que dijera que abrirá su página exclusiva para caballeros. Se va a quedar pobre. Si no le fue bien en la música, menos en una plataforma como esa (ríe). Mejor le recomendaría que tome clases de canto. No haría colaboración con ella en nada”, concluyó.

Su relación con Paolo Rubboli terminó en junio de 2024. / Redes sociales

¿Quién es Charlotte Lascurain?

Se dio a conocer en las redes sociales durante 2020, al compartir diferentes aspectos de su vida.



Se hizo popular al mostrar con sus seguidores su transición de género.



Actualmente es influencer de belleza, cosmética, cuidado personal y estilo de vida.



de belleza, cosmética, cuidado personal y estilo de vida. Cuenta con 1.7 millones de seguidores en TikTok, 121 mil en Facebook y 235 mil en Instagram.



Mira: Mr. Doctor arremete contra Charlotte Lascurain tras decir había falsificado su cédula profesional

Toñita: Exnovio la engañó con una trans según Charlotte Lascurain. / Redes sociales

¿Qué se ha operado Toñita?

En nuestra edición 1459, Toñita nos contó en exclusiva sobre los procedimientos que se realizó el 29 de noviembre de 2024: “Me operé las bubis. Me hicieron un acomodo de asimetría, porque una veía para allá y la otra para acá (ríe). También me cambiaron los implantes. Además, se me hizo una liposucción y una lipotransferencia en las pompas”.