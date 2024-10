Mr. Doctor arremete contra Charlotte Lascurain tras decir había falsificado su cédula profesional

Recientemente, la influencer Charlotte Lascurain generó controversia al afirmar en un pódcast que Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, había falsificado su cédula profesional. Durante su participación en el canal de Kim Shantal, Lascurain insinuó que el creador de contenido no era realmente médico y que había adquirido su cédula de manera ilegal.

“Yo por ahí escuché que supuestamente su cédula profesional estaba ahora sí que cuando lo hacen ilegalmente. ¿Cómo se llama eso? Que la compran para ejercer su profesión. Eso es lo que escuché. Hay muchos así que falsifican su cédula profesional para ejercer”, comentó Lascurain.

Estas declaraciones surgieron en una charla donde se discutió el trabajo de Mr. Doctor, y Lascurain mencionó que en una entrevista que él le hizo, se centró más en chismes que en temas de salud. Además, lo acusó de desinformar a sus seguidores.

Mr. Doctor no se queda callado y responde a Charlotte Lascurain

Tras estas fuertes acusaciones, Mr. Doctor no tardó en responder a través de su canal de YouTube, defendió su integridad y cuestionó los comentarios de Charlotte. En su mensaje, explicó que falsificar una cédula profesional es imposible y señaló que la influencer carecía de conocimiento sobre el proceso.

“Se pueden falsificar los títulos, pero no la cédula. Quizá como tú no terminaste tu carrera, tal vez no sabes que no se puede comprar una cédula profesional. Es absurdo que decidas abrir la boca sin tener el más mínimo conocimiento. Pero insisto, no podemos esperar mucho de ti porque ni siquiera terminaste tu carrera universitaria”. Mr. Doctor

En su defensa, también hizo referencia a un comentario previo de Charlotte, quien había presumido tener una carrera en Ingeniería en Sistemas, pero trunca, y la comparó con otras figuras públicas como Gomita que también han mentido sobre sus estudios.

Además, aclaró la situación de la entrevista mencionada por Charlotte:

"¿Qué esperabas que te preguntara sobre temas de salud?… Hablamos sobre la disforia de género y de hecho lo mencionamos”, respondió el creador de contenido, señalando que la conversación no giró exclusivamente en torno a chismes, como ella sugirió.

Charlotte rompe en llanto tras la respuesta de Mr. Doctor

Tras la respuesta de Mr. Doctor, Charlotte Lascurain no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video donde se la escucha llorando, mostrando una caja de medicamentos psiquiátricos. En este mensaje, Charlotte lamentó que Mr. Doctor haya usado su “dead name” (nombre previo a su transición de género), lo que la afectó profundamente.

“Tú no sabes si tengo que tomar medicamentos psiquiátricos para llevar mi transición, o quizá sí lo sabes. Me lastima que digan mi nombre de antes. Se me hace una falta de respeto que, siendo profesional, digas mi dead name”. Charlotte Lascurain

En un mensaje escrito en sus redes sociales, Charlotte pidió a Mr. Doctor que dejara de referirse a ella con su nombre anterior, explicando que ese acto le causaba un gran dolor emocional.

Charlotte Lascurain podría colaborar con Las Perdidas / Instagram: @charlotte_lascurain15

"@mrdoctoroficial Te pido sea la última vez que mencionas mi dead name públicamente. Es algo que me lastima escuchar aún siendo una mujer trans y me afecta psicológicamente. Tú no sabes por todo lo que yo he tenido que pasar para aceptarme y no sabes lo valiente que he sido para llegar hasta donde estoy”, expresó Charlotte en su mensaje, dejando claro lo profundamente que la afectó el uso de su antiguo nombre.

Reacción de los fans ante la polémica

Las reacciones por parte de los seguidores no se hicieron esperar, generando un debate en redes sociales sobre quién tenía razón en este conflicto. Muchos usuarios consideraron que Charlotte Lascurain había cometido un error al acusar a Mr. Doctor sin pruebas, mientras que otros mostraron empatía por la situación emocional que vivía la influencer.

“Charlotte, te sigo hace tiempo y admiro tu dedicación y esfuerzo, pero tampoco puedes ir por el mundo ofendiendo a otros. Él tiene derecho a defenderse”, comentó uno de los seguidores.

Por otro lado, algunos señalaron que Lascurain debería ser más cuidadosa con sus declaraciones: “No es hate ni nada, pero también tú, primero tiras y después te haces la víctima. Hay que ser responsables de lo que hacemos y decimos”, opinó un internauta.

