Novia de Liam Payne comparte desgarrador mensaje tras la muerte del cantante: “Estoy luchando”

El 16 de octubre, el mundo del entretenimiento se vio sacudido por la trágica e inesperada muerte de Liam Payne, exintegrante de la popular banda One direction, en Buenos Aires, Argentina. El fallecimiento del cantante de 31 años dejó una profunda herida en sus familiares, amigos cercanos y en millones de fanáticos alrededor del mundo.

La noticia de su fallecimiento fue devastadora para aquellos que lo conocían, y las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y homenajes de amigos, colegas y seguidores. Sus excompañeros de One direction, quienes compartieron momentos inolvidables con él durante años, también expresaron su profundo dolor ante la pérdida.

Según los reportes de las autoridades argentinas, Payne cayó del tercer piso del hotel donde se hospedaba, un suceso que dejó consternación y tristeza, y provocó una inmediata movilización de los servicios de emergencia. Los reportes hasta el momento revelan que tenía un coctel de sustancias en su cuerpo al momento del incidente que lo llevaron a un estado alterado de consciencia.

A través de sus redes sociales, Kate compartió un desgarrador mensaje en el que expresó su dolor por la repentina partida del cantante. Su mensaje fue una emotiva carta llena de amor y recuerdos de los momentos que compartieron.

“No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando ahora se siente tan oscuro. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos, y especialmente a mí. Eres increíblemente amado.

Eres—porque no puedo decir ‘fuiste'—mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación en la que entrabas.

Nada de esto se siente real, y no puedo comprender esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por encontrar la manera de vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, pudimos ser niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas.

Liam, tenías el alma más amable y el espíritu más divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida.

Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Conservo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos en un año/comprometidos y juntos para siempre 444.’ Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián.

Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya.”

Siempre tuya,

Katelyn

444

Kate Cassidy comparte desagarrador comunicado tras muerte de Liam Payne. / Instagram: @katecass

Liam Payne tenía planes de compromiso con Kate Cassidy

Kate Cassidy, la última pareja del cantante, había mantenido una relación sentimental con Payne desde el 2022. Aunque la pareja trataba de llevar su relación con discreción, los seguidores de ambos pudieron observar momentos felices que compartían juntos a través de sus redes sociales. Kate y Liam compartieron una profunda conexión, y en su último mensaje, ella destacó la esperanza que ambos tenían de pasar el resto de sus vidas juntos.

En su carta, Kate hizo referencia a una nota que Liam le escribió, en la que el cantante expresaba su deseo de comprometerse y casarse con ella en un año. Este detalle muestra el amor y la unión que existía entre ellos, haciendo aún más dolorosa la trágica pérdida del cantante.

