Bárbara Mori asegura que vio al fantasma del hijo de Sylvester Stallone

La actriz Bárbara Mori compartió recientemente una experiencia sobrenatural que vivió durante el rodaje de una película, relacionada con la muerte del hijo de Sylvester Stallone, Sage Moonblood Stallone. En entrevista con el programa Sale el sol, Mori sorprendió al revelar que tuvo un encuentro con lo que ella cree fue el espíritu de Sage, en la casa donde él falleció.

Según el relato de Mori, la experiencia fue impactante pero no aterradora. “Fue loco verlo de frente. Aparte me estaba viendo a los ojos”, mencionó la actriz, describiendo el momento en que sintió la presencia del hijo de Stallone mientras descansaba en una de las habitaciones de la casa. Aunque se podría pensar que fue en la residencia del actor, la propia Bárbara aclaró que no se trataba de la casa de Sylvester Stallone, sino del lugar donde Sage había fallecido.

A pesar de lo inesperado y desconcertante de la situación, Mori afirma que no sintió miedo en ningún momento. “Fue muy impactante, pero fue muy emocionante a la vez. Como que no me dan miedo esas cosas, al contrario”, expresó la actriz, quien asegura que la experiencia la dejó más sorprendida que asustada.

¿Quién fue Sage Moonblood, primogénito de Sylvester Stallone?

Sage Moonblood Stallone fue el primer hijo de Sylvester Stallone y la actriz Sasha Czack. Nacido el 5 de mayo de 1976, Sage tuvo una breve pero notable carrera en el mundo del cine, siguiendo los pasos de su famoso padre. Apareció en varias películas, destacando su participación en Rocky V (1990), donde interpretó a Robert Balboa Jr., el hijo del personaje icónico de su padre, Rocky Balboa.

Además de su carrera como actor, Sage fue un entusiasta del cine independiente. Fundó Grindhouse Releasing, una compañía dedicada a la restauración y distribución de películas de culto, lo que mostró su pasión por el cine más allá de la actuación.

A pesar de su éxito inicial, Sage llevaba una vida bastante privada. Su trágica muerte en 2012 conmocionó tanto a su familia como a sus seguidores, y su legado sigue siendo recordado por aquellos que lo conocieron personalmente y por su trabajo en la industria cinematográfica.

Sage Stallone hijo de Sylvester Stallone / Instagram: @foreversage_stallone

¿Qué le pasó al hijo de Sylvester Stallone?

El 13 de julio de 2012, Sage Stallone fue encontrado sin vida en su departamento de Los Ángeles. Tenía solo 36 años. Su muerte desató especulaciones sobre una posible sobredosis, pero tras una investigación, el informe forense concluyó que Sage había fallecido por causas naturales. La causa exacta fue un ataque cardíaco provocado por la aterosclerosis, una enfermedad que afecta las arterias y que en su caso no había sido diagnosticada a tiempo.

La muerte de Sage afectó profundamente a su familia, especialmente a su padre, Sylvester Stallone, quien habló públicamente sobre la pérdida de su hijo, describiéndola como un dolor indescriptible. A pesar del tiempo transcurrido, su muerte sigue siendo un tema delicado para la familia Stallone.

¿Qué es la aterosclerosis?

La aterosclerosis es una enfermedad en la que las arterias se endurecen y se estrechan debido a la acumulación de placa, una sustancia formada por grasas, colesterol y otras sustancias que se acumulan en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esta acumulación puede bloquear el flujo sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de problemas graves de salud, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Aunque la aterosclerosis puede desarrollarse de forma silenciosa a lo largo de los años, hay factores de riesgo que contribuyen a su aparición, como el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes y la falta de ejercicio. En el caso de Sage Stallone, la enfermedad no había sido diagnosticada, lo que resultó en su muerte prematura a los 36 años.

La prevención de la aterosclerosis incluye llevar un estilo de vida saludable, como una dieta balanceada, ejercicio regular y el control de factores de riesgo como la presión arterial y los niveles de colesterol.