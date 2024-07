Bárbara Mori: De Rubí a ser abuela joven, ella revela cómo vive esta etapa

Bárbara Mori es una de las actrices más reconocidas. El público admira su belleza y talento que imprime en cada proyecto. Contrario a otras famosas, ella prefiere mostrarse natural, por lo que no usa mucho maquillaje.

La actriz se convirtió en abuela a una edad muy joven cuando su hijo Sergio Mayer Mori tuvo una hija con Natália Subtil. Para muchos es complicado asimilar que la guapa actriz ya sea abuela desde hace unos años y algunos internautas ya comentaron que la belleza de ‘Rubí’ quedó atrás.

Sin embargo, la mayoría salió en defensa de Bárbara diciendo que sigue siendo hermosa, mientras ella muestra orgullosa sus arrugas y lo feliz que le hace que su nieta le diga “abuelita”.

Bárbara Mori suele mostrarse natural / Instagram

Bárbara Mori se derrite de amor por su nieta

La actriz de 46 años estuvo como invitada en el programa ‘Montse & Joe’ en donde Montserrat Oliver expresó que no puede creer que la pequeña le diga “abuelita”, algo que a Bárbara le encanta.

“Ay sí, me derrito de amor”, dijo la actriz muy contenta expresando que ve seguido a su nieta y que junto a su hijo son sus grandes amores. “Me dice: ‘te amo, abuelita’. Claro (que me dice así), amo, amo”. Fiel a su estilo, Montse comentó: “¿Qué tal de abuelita? ¿No la quieren de abuelita?”, desatando las risas del público.

En el mismo tenor, Montse insistió en que ella cree que se sentiría raro ser abuelita joven porque no tiene “cabello de abuelita” y ni canas tiene todavía, a lo que Bárbara expresó: “No, yo soy feliz (de ser abuelita) y bueno, porque está pintado (el cabello) tengo mis canitas también”.

Los internautas dejaron sus comentarios al respecto y dijeron: “Qué hermosa Bárbara Mori, sigo sin verla como abuelita”, “Wow, es hermosa Bárbara Mori, le sientan bien los años”, “qué gran regreso a su casa, Televisa”, “yo la veo joven pero también se ve que puede ser abuela, para mí no es extraño que ella sea abuela, es lindo ser abuela como ella dice”, “ya se ve más adulta pero se ve muy bien, nada operada”, “hasta el tono de su voz cambió”.

