Maxine Woodside le responde a la mamá de Geraldine Bazán por hablar de su ‘amante': “Que no me limite”

Hace unas semanas, Maxine Woodside hizo un polémico comentario en su programa de radio ‘Todo para la mujer’ a cerca Geraldine Bazán.

“A ver… ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine?, perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating? Salieron una sola noche y esa noche se embarazó, ese día de que ‘nos vimos en un ratito, ese día pegó’, nada más fue la punt¡t4 y p3gó, dijo: ‘Ok, sí estás embarazada, pues nos casamos’” Maxine Woodside

Esto provocó el enojo de doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz y confesó ante los medios que le dolieron las palabras de Maxine hacia su hija y lanzó un tremendo mensaje a la ‘Reina de la radio’, pues le pareció injusta la crítica hacia la actriz:

“(Es) una violencia que ella (Geraldine) no ha sufrido y (es injusto) que ahora lo sufra de una persona que ha estado en el ojo del huracán porque ha vivido de personajes que han sido sus ‘sug4r daddies’, pero que han estado casados; han dejado a su familia por ella”, Rosalba Ortiz

Además apuntó que Maxine no tiene un título de periodista.

“No tiene por qué juzgar a los demás. En este caso, como se atrevió a hablar de esa manera, por eso me atrevo a decir que busqué su trayectoria, y su trayectoria es llegar a sentarse, que la maquillen, que la peinen y hablar de los demás y no es como un actor, un bombero, un médico que les ha costado quemarse las pestañas. Ella no tiene título de periodista”, sentenció.

Maxine Woodside reacciona a la demanda de Geraldine Bazán y le responde a su mamá

Después de estas declaraciones, se dio a conocer que Geraldine Bazán demandó a Maxine por el comentario que hizo sobre ella y se exhibió un documento en el que se indica que la comunicadora tendría prohibido hablar de Geraldine.

Ese mismo día, Maxine tuvo como invitado al ‘exnovio’ de Irina Baeva, Alfredo Abundis, quien le confesó que doña Rosalba lo había buscado en la pandemia para saber más sobre la actriz rusa. Abundis señaló que la madre de Geraldine lo cuestionó sobre cómo fue su relación y si le hizo alguna traición o lo trató mal Irina, lo que él negó y desde entonces no tuvieron comunicación.

Es así que Maxine ocupó los micrófonos de su programa para responderle a doña Rosalba:

“Para que veas que Rosalbita sí es muy chismosa y lo anduvo buscando para sacarle raja de Irina… ella ha de estar feliz (ahorita)… pero sí le quiero decir que no me limite porque dice que (entonces) yo hable de mi amante, ¿por qué me limita a uno? ¿Cómo uno nada más Rosalbita? Uno nomás, ‘nombre ¿cómo crees? Entonces que no me limite, cuando vuelva a decir que diga ‘sus amantes’ en plural, no uno”. Maxine Woodside

Geraldine Bazán confirma demanda a Maxine Woodside: “He decidido alzar la voz”

Por otro lado, Geraldine publicó un comunicado en el que habla acerca de la demanda que estableció contra Maxine indicando: “Mediante el presente comunicado, me dirijo a todos los medios de comunicación y al público en general para informarles que presenté una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de dejar en manos de las autoridades competentes la violencia mediática de género de la cual he sido víctima recientemente”.

La actriz indicó que durante su carrera ha llevado una buena relación con los medios de comunicación y respetuosa, por lo que no busca limitar la libertad de expresión, sino ir en contra de comentarios que puedan afectar a su familia que no son parte del medio artístico. “Como muchos de ustedes saben, mi vida personal ha sido objeto de opiniones, en ciertos programas de radio, que incitan a la v¡ol3ncia de género y que atentan contra mi dignidad. Además, he decidido alzar la voz por aquellas mujeres quiénes somos v¡ol3ntadas constantemente por medio de opiniones misóginas, burlescas y discriminatorias disfrazadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, indicó.

Por último, confirmó que las autoridades estuvieron a su favor con las medidas de protección y con ello busca crear un precedente contra la v¡ol3ncia de género y discriminación: “Finalmente, hago de su conocimiento que el ministerio público decretó en mi favor las medidas de protección consistentes en la prohibición a los sujetos que están siendo investigados, de comunicarse, emitir cualquier acto de molestia y/o intimidación, así como opiniones que atenten contra mi dignidad y/o que inciten a la v¡ol3ncia mediática de género”, concluyó.