Mamá de Geraldine Bazán la defiende de Maxine Woodside: “Ha vivido de sus sugar daddies”

Hace unas semanas, Maxine Woodside hizo un polémico comentario sobre la vida personal y pública de Geraldine Bazán al decir que lo más importante que ha hecho ha sido tener una familia con un conocido actor de telenovelas, pero que de sus proyectos no podía decir mucho.

“A ver… ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine? Perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating? Salieron una sola noche y esa noche se embarazó. Ese día de que: ‘Nos vimos en un ratito. Ese día pegó. Nada más fue la puntita y pegó'. Dijo: ‘Ok, si estás embarazada, pues nos casamos’”, comentó Maxine en su programa de radio, provocando críticas en su contra, ya que los internautas consideraron que sus palabras fueron “desagradables” y “vulgares”.

Y quien por supuesto no se podía quedar callada ante las palabras de Maxine, fue doña Rosalba, madre de Geraldine.

Maxine Woodside hizo un polémico comentario sobre Geraldine Bazán / Instagram

Mamá de Geraldine Bazán le responde a Maxine Woodside

La mediática madre de la actriz confesó que le dolieron las palabras de Woodside hacia su hija “porque está haciendo violencia de género”.

Para doña Rosalba es injusto lo que Maxine dijo sobre su hija y le sacó sus trapitos al sol: “(Es) una violencia que ella no ha sufrido y que ahora lo sufra de una persona que ha estado en el ojo del huracán, porque ha vivido de personajes que han sido sus ‘sug4r daddies’, pero que han estado casados; han dejado a su familia por ella”.

Igualmente, doña Rosalba comentó que Maxine no tiene título de periodista y minimizó su carrera en los medios: “No tiene por qué juzgar a los demás. En este caso, como se atrevió a hablar de esa manera, por eso me atrevo a decir que busqué su trayectoria, y su trayectoria es llegar a sentarse, que la maquillen, que la peinen y hablar de los demás y no es como un actor, un bombero, un médico que les ha costado quemarse las pestañas. Ella no tiene título de periodista”, sentenció.

¿Qué le dijo Geraldine Bazán a Maxine Woodside?

En su momento, Geraldine respondió sin haber escuchado todavía el comentario de la ‘Reina de la radio’, pero también causó controversia con sus palabras: “Es complicado en mi postura emitir una opinión… En la cuestión de los programas y los periodistas que emiten una opinión sin tener un conocimiento de causa debería de haber una sanción, me parece. Yo entiendo que a eso se dedican y que de eso comen y de eso se trata su trabajo pero definitivamente también mucho depende el tipo de persona que eres”.

Geraldine añadió que no le afectaban los malos comentarios, pero reconoció que se perdió la empatía al emitir opiniones hacia las figuras públicas: “No (me molestan los comentarios malintencionados). Yo escojo mis batallas, lo que pasa es que muchas veces se cruza esa línea de la sororidad, la humanidad, pero pues ahora sí que yo me concentro en lo mío, en lo que soy yo, mis hijas y al final es lo que está en la consciencia de cada uno. No se puede hacer más”.

