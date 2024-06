Ángela Aguilar manda amoroso mensaje a Pepe Aguilar; él habla sobre la infidelidad ¿por su romance con Nodal?

Sin duda el tema del momento es el romance inesperado de Christian Nodal y Ángela Aguilar, mismo que se dio unos días después de que el cantante anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija.

Entre los rumores que surgieron por el noviazgo de los cantantes está que Pepe Aguilar habría obligado a su hija a casarse con Nodal y que estaría muy molesto y lastimado por la forma en la que se ha manejado la joven cantante en este mediático tema.

Aunque Ángela está de vacaciones con Nodal en París, recientemente dieron a conocer un video en el que le manda un emotivo mensaje a su papá en medio de esta polémica.

¿Qué le dijo Ángela Aguilar a su papá?

Pepe Aguilar fue invitado al programa ‘Montse & Joe’ en donde sus hijos le mandaron amorosos mensajes.

En un inicio, la cantante le agradeció a su famoso papá por impulsarla en su carrera artística y enseñarle tanto sobre el canto tanto a ella como a su hermano: “Papi, te quiero felicitar por tu gran trayectoria, pero también te quiero felicitar por el trabajo que le has metido a mi carrera y a la carrera de Leonardo. Por enseñarme desde hacer vibrato hasta hacer falsete. Gracias por cada vez que me llevabas a la escuela escuchando música que ahora la uso como influencia en todos mis discos”, dijo.

Y añadió lo mucho que le agradece que la haya convertido en un “mejor ser humano”: “Gracias porque todos los días me enseñas a ser mejor cantante y mejor artista, pero más importante, mejor ser humano”.

Por otro lado, Leonardo, hermano de Ángela, también le mandó un mensaje a Pepe y dijo: “Papá, te quiero muchísimo. Quiero agradecerte por tantos años de aprendizaje, de enseñanzas, no solamente como mi productor y mi jefe, sino como mi padre. Eres una persona enorme, y repito, no sólo en lo profesional, sino en lo personal”.

Pepe reaccionó diciendo: “Qué padre escucharlos porque regularmente no te dicen esas cosas (aunque) deberíamos de (tener esas conversaciones)”.

Además, el cantante se mostró conmovido porque confesó que hace mucho no veía a sus hijos chiquitos de nuevo luego de que proyectaran un video de ambos cuando eran pequeños: “Me removieron muchas fibras porque la vida pasa muy rápido y esto parece que fue ayer. El acordarme de esa época te da nostalgia y añoranza aunque ya la viví, qué chido, pero también hay una realidad muy inocente y en ese momento se pensaba que estaba difícil… después (crecen) y se empieza a complicar todo, los hijos se van”, confesó, haciendo pensar que es cierto que Ángela ya no viviría con él, tal y como se ha rumorado.

Pepe Aguilar lanza mensaje sobre la infidelidad: “¿De qué sirve tu verdad?”

En el polémico programa no tocaron el tema del romance de Ángela con Nodal, pero sí le preguntaron a Pepe su postura acerca de la infidelidad a lo que él se sinceró con su particular sentido del humor.

“No se trata de que digas la verdad, se trata de que no pongas el cuerno. Ese es el problema. ¿De qué sirve tu verdad a la persona que ya dañaste?”, finalizó.

