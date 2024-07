Ana Gabriel aclara si ‘Simplemente amigos’ es una dedicatoria para Verónica Castro

‘Simplemente amigos’ se ha convertido en un tema clásico de Ana Gabriel. El sencillo fue estrenado en 1988 y durante mucho tiempo se especulo que fue escrita en dedicatoria a Verónica Castro.

Recordemos que la cantante y la actriz fueron muy cercanas, tanto que se rumoró que entre ellas hubo una relación amorosa y por ello Ana le compuso dicha canción.

A varias décadas de su lanzamiento, la sinaloense pone un alto a las especulaciones y aclara si realmente ‘Simplemente amigos’ es un tema que hace alusión al supuesto amor que le tenía a Verónica.

Ana Gabriel aclara el origen de ‘Simplemente amigos’

Si bien Ana Gabriel no habla mucho de su vida privada, aprovechó un reciente concierto para sincerarse con su público y asegurar que ‘Simplemente amigos’ no es un tema dedicado a Verónica Castro.

“No voy a aclarar mucho más que de esta canción precisamente , si sacan la cuenta, esos que hablan deberían de darse cuenta de que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse”. Ana Gabriel

La cantautora explicó que, en caso de que fuera una canción dedicada a Verónica, no tendría “vergüenza” en admitirlo.

“Esta canción la hice por Dios me la dio para ti, para ti, para aquel y no me avergüenzo de que digan que se la compuse, no me avergüenzo, pero lo que es, es y es una gran mentira que yo se la haya compuesto”, indicó.

Para finalizar, dijo estar “agotada” de los rumores sobre su vida personal y por ello decidió salir a aclarar las cosas: “Aclarado el asunto y lo digo porque de verdad ya me tienen agotada”, concluyó.

¿Por qué se dijo que Ana Gabriel le dedicó ‘Simplemente amigos’ a Verónica Castro?

El rumor se originó en 2019, luego de que diversas cuentas especializadas en espectáculos afirmaran que hubo un supuesto triangulo amoroso entre Yolanda Andrade, Verónica Castro y Ana Gabriel.

Hubo quienes dijeron que Ana estaba muy enamorada de Verónica y hasta estuvo dispuesta a formalizar una relación con ella. No obstante, la actriz habría rechazado la propuesta, lo que puso fin a su amistad.

Sin embargo todo lo dicho fueron solo especulaciones. Ninguna de las celebridades ha querido pronunciarse de manera oficial sobre este asunto. En tanto que Andrade ha sugerido en diversas ocasiones que ella y Vero sí tuvieron un breve romance hace algunas décadas. Situación que Verónica desmintió.

