Lola Cortés reaparece tras cirugía de emergencia y lanza contundente mensaje a Irina Baeva

A principios de julio, la hermana de Lola Cortés dio a conocer que la actriz de teatro se había sometido a una cirugía de emergencia para evitar que el cáncer regrese, pues, pese a que la enfermedad está en remisión, debe seguir con los cuidados pertinentes.

De acuerdo con Laura, a su hermana le realizaron una histerectomía “para que el cáncer no regrese y no pueda instalarse en ningún lugar”.

Afortunadamente, el procedimiento salió bien y la celebridad se encuentra lista para ocupar su lugar como jueza en ‘La Academia 2024’.

Lolita posando para la cámara sonriendo a la cámara / Facebook: La Academia

Lola Cortés habla de su salud tras la histerectomía

En un reciente encuentro con la prensa, la cantante contó que sus médicos le recomendaron el procedimiento tras detectar que su ciclo menstrual presentaba anomalías.

“Hace dos meses, empiezo a menstruar de una manera, que ni en mis 15 años, el doctor me dijo ‘es la matriz, tenemos que quitarla ya, antes de que sea una emergencia’. Me operó la matriz, me vació. El oncólogo le pidió que por favor me vaciara completamente para que el cáncer no regresara de manera hormonal, que fue como llegó” Lola Cortés

Si bien admitió que lidiar con este proceso no fue algo fácil, mencionó estar muy contenta de poder regresar a sus actividades laborales.

“Todo ser humano tiene subes y bajas. Creo que no me di cuenta del cáncer hasta tiempo después ‘¡Qué! Tuve cáncer’, y me agarró un llanto terrible, pero muy contenta. Ya este domingo empezamos con ‘La Academia’. No saben la urgencia que tenía yo de que me vaciaran, decía ‘por favor, si él dijo que ya, es ya’ y sin problema. Se quitó y san se acabó, vamos para adelante y sigo yo en remisión, yo espero que no regrese”, indicó.

Lola Cortés reaparece ante los medios de comunicación y nos comparte cómo se siente después de someterse a la cirugía de histerectomía para que no regresen las células cancerosas. 🙌🏼✨☺️📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/KnXa67KxLE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 18, 2024

Lola Cortés manda mensaje a Irina Baeva

Durante la plática, la llamada ‘Jueza de hierro’ opinó sobre las constantes críticas que ha recibido Irina Baeva por su participación en la nueva versión de ‘Aventurera’, producida por Juan Osorio.

Aunque dejó entrever que no ha visto la puesta en escena, le recomendó a su colega que ignorara los malos comentarios y se enfocara en mostrar su “talento” en el escenario.

“No, no tengo idea y se ha armado todo un caos, pero yo estuve con Irina Baeva, era maravillosa, no sé de qué hablan, no sé qué ha pasado que está tan mal, por favor es hermosa, es encantadora”, expresó.

Y concluyó diciendo: “Que salga adelante, que no lea nada, que se prepare, si ella quiere. No hay nada mejor mi hermosa Irina que demostrarles a todos el talento en el escenario, así que tú prepárate mamacita, aguanta vara, se viene fuerte, porque sabes que de repente la gente es muy egoísta y envidiosa”.

