Apio Quijano celebra el cumpleaños de su “hija” con emotiva fiesta ¡Así lo presumió en redes!

Apio Quijano ha sido tema de conversación en las últimas semanas, no por sus canciones con Kabah o ser exintegrante de La casa de los famosos México, sino porque en redes sociales compartió un video en su cuenta de TikTok donde evidenciaba a Lola Cortes cantando a todo pulmón en un Karaoke.

La interpretación fallida del tema ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte hizo que Apio Quijano pagara con la misma moneda a Lola, pues en el pasado la ‘jueza de hierro’ lanzó una fuerte crítica al grupo Kabah cuestionando su talento vocal. A estas críticas se unieron Yuridia y Mario Bezares, aunque otros salieron en su defensa como Shanik Berman y Pedrito Sola.

Sin embargo, Lola ya se enteró de que es tendencia gracias a Apio y asegura que las críticas no le importan en lo absoluto. La cantante dijo: “Yo me la pasé muy bien. Me reí mucho esa noche” y en cuanto a Apio dijo que cuando él lograra “una obra así y tenga los años de carrera que tengo yo, ese día vamos a hablar”.

Ahora que la polémica parece haber parado, Apio retomó su vida normal y volvió a usar sus redes sociales, pero esta vez para presumir a su ‘perrhija’ en su cumpleaños. ¡Te contamos!

Lola Cortés y Apio Quijano / Instagram: @apioquijano @soylolacortes

Apio Quijano celebra el cumpleaños de ‘Ofelia’ Quijano ¡su hija!

A través de las redes sociales de su perrita Ofelia Quijano, Apio anunció feliz el cumpleaños de su perra. La publicación fue acompañada de una foto de Ofelia en tutú rosa.

"¡Si familia perruna es mi fiesta junto con jack y la vamos a pasar bomba! Yo very demure” Instagram Ofelia Quijano

Luego, en sus historias de Instagram, ya desde la cuenta oficial de Apio, compartió una historia donde se veía que la fiesta iba muy en serio. Se tomó el tiempo de decorar e invitar a sus amigos más cercanos y, claro, al otro cumpleañero: Jack, un amigo perruno de Ofelia.

“Así (está) el cumple de ‘Ofelia’ Quijano y ‘Jack’”, escribió en la historia que presumió a sus 1.8 millones de seguidores.

En la fotografía de Apio no solo estaban los dos cumpleañeros, sino también más invitados, ya que todos sus amigos sostenían en brazos a sus perritos.

Redes sociales reacciona a la fiesta de “su hija": Ofelia Quijano

Como era de esperarse, los seguidores de Ofelia y Apio en redes sociales se deshicieron en comentarios positivos y tiernos hacia la perrita.