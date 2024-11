Apio Quijano rechazó un reality por una poderosa razón; ¿se le subió después de LCDLFMX?

El cantante e integrante de Kabah, Apio Quijano, sorprendió a sus seguidores al revelar en un live de Instagram que estuvo a punto de formar parte de un reality show. Sin embargo, el artista decidió declinar la invitación debido a una razón en particular: la presencia de “alguien” con el que ha tenido roces.

Quijano confesó que la propuesta de participar en el proyecto fue muy tentadora, ya que los participantes reciben una remuneración económica considerable por su estancia en ese reality, aunque no dijo cuál.

Sin embargo, el cantante aseguró que para él, la convivencia con los demás participantes es un factor clave para disfrutar la experiencia y poder permanecer el mayor tiempo posible en el programa.

Apio Quijano revela por qué rechazó participar en el reality show

El cantante y integrante de Kabah, Apio Quijano, sorprendió a sus seguidores al revelar en una transmisión en vivo los motivos por los que declinó una tentadora propuesta para participar en un reality show. Aunque no mencionó el nombre del programa en cuestión, dejó claro que la decisión de rechazar la oferta se debió principalmente a la posibilidad de coincidir con una persona con la que no se lleva bien.

“Aquí, entre nos, te pagan muy bien. Cada semana que tú estés, te pagan. Pero yo también creo que todo depende con quién te meten para ver si logras hacer un buen clic o no, porque si de plano te toca alguien con el que no”, comentó Apio en su transmisión.

El cantante explicó que, a pesar de la atractiva remuneración económica que ofrecía el reality, decidió priorizar su bienestar emocional y evitar una experiencia desagradable. “Les voy a decir algo: me invitaron a un proyecto, a un reality, y pensé que podría animarme. Dije: ‘Igual y sí', pero luego pregunté: '¿Quién va a estar?’. Cuando mencionaron a una persona en particular, respondí: ‘No, no lo acepto. Gracias por la invitación, pero no lo acepto’."reveló.

Apio Quijano destacó la importancia de la convivencia en los reality shows y señaló que la compatibilidad con los demás participantes es un factor crucial para tener una buena experiencia.

“Cuando estás tan metido en el mundo de los realities, te topas con gente con la que no haces ‘match’. No es lo mismo cocinar con alguien que convivir en el día a día como personalidades. Entonces, yo dije: ‘No’.” Apio Quijano

Redes sociales apuntan que se trataba de Alfredo Adame y el reality era Los 50

Las especulaciones sobre la identidad de la persona que hizo declinar a Apio Quijano no tardaron en surgir, y rápidamente los usuarios de redes sociales señalaron a Alfredo Adame como el principal sospechoso. Ambos famosos han tenido roces en el pasado y su participación en un mismo reality show podría haber generado una situación tensa y conflictiva.

¿Por qué Apio Quijano y Alfredo Adame no se llevan bien?

Recordemos que en 2022 Apio Quijano y Alfredo Adame participaron en el reality show de TV Azteca llamado ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!’, el cual fue grabado en República Dominicana.

En dicho programa, ni el actor ni el cantante hicieron una buena mancuerna, y desde entonces han tenido roces que se han hecho públicos, confirmando que no existe una buena relación entre los famosos.

“Apio Quijano es un zángano, haragán, inútil que no sirve para nada y que la vida se le fue en andar en sus frivolidades y con sus estupideces en vez de prepararse, de hacer oficio y de ganarse un prestigio”, expresó Adame.

Por su parte, Apio Quijano mencionó que prefiere ignorar este tipo de comentarios, ya que suelen venir de alguien que se pelea constantemente con quien pueda y quiera.

“No le hago caso a esas palabras, para nada. Me lo decía enfrente el año pasado en el reality. Ya lo conozco”, afirmó Quijano.