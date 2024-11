Apio Quijano sufre aparatoso accidente en plena transmisión vivo, VIDEO

Apio Quijano, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un aparatoso momento que vivió en una reciente transmisión en vivo en TikTok.

El cantante, ahora disfruta de una comunidad muy cercana en redes gracias a que al salir de La casa de los famosos México, en la primera temporada. Durante su estancia en el reality, Wendy Guevara le recomendó que hiciera lives en Tiktok para estar más cerca de sus fans, lo cual ha sido todo un éxito, pues día a día muestra sus deberes a sus seguidores.

Sin embargo, esta dinámica ya le ha valido algunos golpes contra el piso, pues por ver la cámara y no el suelo se ha dado uno que otro golpe.

Apio Quijano vuelve a protagonizar aparatosa caída en vivo

El cómico momento quedó inmortalizado en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. La cuenta de TikTok @luna_jaguar fue una de las primeras en compartir el video, generando miles de reacciones y comentarios.

En el clip se muestra a Apio hablando con la cámara y en un intento de querer acercarse a la pantalla solo desaparece seguido de unos golpes y quejidos.

Al parecer, había movido algunos muebles y, sin darse cuenta, tropezó con un sillón mal colocado: “Ay cabr… ay me pegué, hoy me pusieron unas cosas en mis cristales y me movieron los muebles, chavos, vean cómo me dejaron el mueble, o sea tiene que ir parejo”, se quejó.

El cantante ya a cuadro siguió explicando lo que había pasado: “Me acabo de tronar todos mis dedos del pie, todos mis malditos… no aguántenme, es que ¿por qué me hacen esto? ¿por qué hoy? Chale, vean ese hueco, esto tiene que estar igua que este. Siempre que me meto a TikTok me parto la madre por alguna razón”

Con una mezcla de dolor y humor, Apio mostró a sus seguidores el resultado de su caída: un pequeño hematoma en el pie y una uña que se había roto por el impacto.

Apio Quijano: redes sociales aplauden la transparencia que muestra en redes el cantante

A pesar del percance, Apio no perdió el sentido del humor y continuó interactuando con sus fans, quienes no tardaron en llenar las redes sociales de mensajes de apoyo y risas.

“Se cae y se queja en millonario, jajaja”.



“Lo mejor que le dejo ‘La casa de los famosos’ a Apio fue la enseñanza de Wendy de acercarse a su gente”.



“Primer aviso de Beyonce, vas a caer Apio Quijano”



“El perrito: ‘oraaa ¿qué fue? sonó seco”



“He visto dos caídas de Apio en vivo”



“Hay que cuidar siempre a nuestro Kasimérito.”



“Gracias a ‘La casa de los famosos’, conocemos en realidad a Apio”

Apio Quijano perdió el piso hace unos meses

Al exintegrante del team Infierno, en agosto de este año también le tocó visitar el suelo en plena trasmisión en vivo y aunque no tuvo lesiones mayores, en redes sociales aun recuerdan el suceso.

“No vi el escalón. ¡Ay! Me duele. ¿Ves cuando te duele algo muchísimo, pero hay gente y no quieres llorar. Ya sabes”. Apio Quijano