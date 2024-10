Apio Quijano se le va con todo a Sofía Rivera Torres ¡La tachó de doble cara!

Héctor André Quijano Tapia, artísticamente conocido como Apio Quijano, no solo se ha consolidado en la industria como uno de los cantantes más destacados, sino también se ha caracterizado como una de las personalidades más sinceras y honestas.

El integrante de la agrupación ‘Kabah’ obtuvo aún más popularidad en el medio después de su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ en 2023.

Apio fue uno de los integrantes del afamado team ‘Infierno’. Desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de ser uno de los finalistas de la competencia. Por decisión del público, se convirtió en el primer eliminado de este cuarto.

Apio Quijano

Apio Quijano defendió al team ‘Infierno’ tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos México’

Pese a que terminó la participación en el reality, Apio dejó claro que defendería a capa y espada a sus compañeros de ‘Infierno’. Incluso, se tuvo que enfrentar a diversas personalidades del team ‘Cielo’, tal como Ferka y Sofía Rivera Torres. ¡Hasta se hizo de palabras con René Franco!

A un año del reality, el intérprete de ‘La calle de las sirenas’ fue cuestionado por sus seguidores sobre con qué personalidades, que también estuvieron en ‘La casa’, aún tiene buena relación. Sin duda, Apio reveló que con el team ‘Infierno’ todavía sostiene una gran relación de amistad.

¿Qué dijo Apio Quijano en contra de Sofía Rivera Torres?

Ahora, Quijano respondió contundente cuando le cuestionaron si se lleva bien con una de las integrantes del team ‘Cielo’.

En un live con sus seguidores, Apio fue cuestionado por un usuario sobre si se lleva bien con Sofía Rivera, quien perteneció al team ‘Infierno’ y después desertó por el juego “pesado” que llevaban sus integrantes.

En un principio, el cantante, a modo de broma, pidió que cambiaran de pregunta. No obstante, dijo que no existe una “amistad” entre ellos. Esto debido a que se le hizo “doble cara” y eso no le pareció en lo absoluto.

Apio tacha de “arma pleitos” a la esposa de Eduardo Videgaray ¿Le contestó?

Aunque Apio consideró que Sofía fue muy amable en ‘La casa’, en el foro ya no fue así. Según el artista, Rivera quiso ponerlo en contra del team ‘Infierno’ al revelarle que, supuestamente, hablaban mal de él.

Quijano señaló lo anterior como comentarios “fuera de lugar” por parte de la esposa de Eduardo Videgaray. Incluso, la calificó de “arma pleitos”.

“La verdad es muy arma pleitos y no me gusta la gente arma pleitos”. Apio Quijano

Después de las fuertes declaraciones de Apio Quijano, Sofía Rivera Torres todavía no se ha pronunciado. Sin embargo, cibernautas esperan que muy pronto haya réplica de la conductora.

Así lo dijo Apio Quijano: