René Franco y Apio Quijano protagonizan pleito por La casa de los famosos México

En la recta final de ‘La casa de los famosos México’ la controversia en el reality se ha intensificado con una nueva rivalidad pero no adentro del programa, sino afuera entre sus panelistas.

La disputa entre el cantante Apio Quijano, exparticipante de la primera temporada del reality y el panelista René Franco parece remontarse a la primera temporada del reality. Según Quijano, su negativa a asistir a las galas de esta nueva edición se debe directamente a la presencia del periodista.

A través de una transmisión en vivo, Apio compartió que su relación con el panelista terminó mal tras varios comentarios hirientes que recibió de su parte.

“Defendí a los míos a capa y espada… y me dolían muchas cosas que yo escuchaba o recibía de su parte”, expresó Apio, dejando claro que su ausencia en el programa no se debe a un deseo de estar alejado, sino a una necesidad de protegerse emocionalmente para no recibir ataques por parte de René.

René Franco le responde a Apio Quijano

Por su parte, René Franco no se quedó callado. El panelista del reality deslindó de cualquier responsabilidad y negó tener problemas con Apio. “Tú terminaste mal con el René Franco que sembraste en tu cabeza… no tengo ningún problema contigo”, indicó insinuando que la enemistad podría estar más en la mente del cantante que en la realidad.

El periodista le respondió a Apio / Twitter: @LaCasaFamosmx

Sin embargo, René no dudó en ir más allá, sugiriendo que Apio podría estar enfrentando problemas de salud mental y cuestionando si había recibido una invitación para asistir a las galas. Según él, el conflicto radica en la imagen distorsionada que Quijano tiene sobre su persona.

