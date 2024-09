¿Fofo N tuvo un romance con Gala Montes? Dice que gracias a ella es famoso

En redes sociales se comenzaron a hacer virales las fotografías que muestran a Fofo ’N’ y Gala Montes muy juntitos durante su adolescencia.

Entonces comenzaron las sorpresas, pues algunos no sabían que hubo un romance entre ellos en aquel tiempo y surgió un video que recuerda la historia de amor entre Fofo y la actriz, gracias a quien inició su carrera como influencer.

¿Qué dijo Fofo ’N’ de Gala Montes?

El influencer, actualmente en la cárcel acusado de agredir a una mujer en un estacionamiento, habló sobre el romance con Gala Montes y refiere que estuvieron juntos cuando ella estaba actuando en ‘El señor de los cielos’ aproximadamente en 2015.

Mira: Adrián Marcelo rompe el silencio sobre la cancelación y anuncia su regreso “a las calles”

Fofo ‘N’ está detenido por haber golpeado a una mujer / X: @c4jimenez

También dijo que solía vivir como ‘mirrey’ antes de dedicarse a la creación de contenido y no pensaba en la fama, pero todo cambió cuando Gala lo animó a aprovechar su lujoso estilo de vida para compartirlo a través de redes sociales.

“Mi mejor amigo antes era Vadhir Derbez, los hijos de Joan Sebastian y Gala Montes. (De) Todo ese grupito yo era el único que no era famoso… Si me ‘stalkean’ (buscan) en las fotos de abajo, yo salgo con Gala Montes en la alberca de mi casa, en bikini… Cuando acababa de salir en ‘El señor de los cielos’, dije: ‘Quiero que esa niña esté conmigo’”, cuenta.

Entonces, Gala le dio la idea de hacer contenido: “Oye, Fofo, ¿quieres hacerte súper famoso? Graba tu estilo de vida’”, le dijo.

Puedes ver: Exintegrante de ‘La isla’ revela que vivió un infierno ¡Recibió maltratos de sus compañeros! ¿por bonita?

Gala Montes tuvo un romance con Fofo N / Captura de pantalla

En otra historia de Instagram, que ya no está disponible, el influencer confirmaba que pudo tener un romance con Gala: “Yo era un simple ‘mirrey’ que vivía la vida. No grababa nada en ese tiempo y me dijo Gala Montes un día... Yo salía con ella hace mucho tiempo cuando salió ‘El señor de los cielos’ y ella era la protagonista”, reiteró.

La labor de convencimiento no fue fácil pues Fofo pensó durante un año el grabar su estilo de vida, ya que no le convencía la inseguridad del país. Finalmente, el influencer le agradece a Gala por haberlo convencido de entrar al mundo de redes sociales. Te dejamos más adelante el enlace al video.



Critican la relación entre Fofo ’N’ y Gala Montes

A raíz de esto, muchos han cuestionado la congruencia de Gala, quien ha sido una defensora de los derechos de las mujeres en ‘La casa de los famosos México’.

“Cómo olvidar cuando Gala Montes era íntima amiga de Fofo, el junior que hoy está preso por golpear a una mujer en la vía pública”, escribieron algunos internautas al respecto.

¿Habrá sido esa la razón por la que Gala se distanció de Fofo?

DA CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO DE FOFO ‘N’ HABLANDO DEL ROMANCE CON GALA MONTES

Checa: Bárbara de Regil se reencuentra con Gala Montes y se burla de Adrián Marcelo al entrar a LCDLFMX