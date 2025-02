Lola Cortés no suelta a Apio Quijano y ahora afirma que le “tiene lástima” por “no tener una vida propia”

La polémica ente Lola Cortés y Apio Quijano parece no tener fin. Todo comenzó después de que el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ la criticara por su interpretación de ‘Tu falta de querer’, tema de Mon Laferte, en un video que circuló en redes sociales, mientras Lola estaba en un karaoke.

A través de redes sociales, Apio recordó que, en su momento, Lola habló mal de él y de Kabah en la televisión en una crítica a algún participante de ‘La academia': “No soy nadie para juzgar, siempre y cuando no me hayan juzgado y criticado duramente antes a mi persona. Y bueno, ella en su momento lo hizo con dolo y ventaja”, expresó.

Como era de esperarse, la llamada ‘Jueza de hierro’ de ‘La academia’ se defendió y arremetió contra el artista, asegurando que no tiene talento. Las cosas no pararon allí, pues posteriormente Apio publicó un video en el que, entre otras cosas, exhibió los supuestos problemas financieros de Cortés.

Así fue como Apio Quijano dio a conocer los supuestos problemas financieros de Lola Cortés

En su clip, el integrante de Kabah se dijo sorprendido por la supuesta mala situación financiera de Lola, principalmente por la trayectoria artística que tiene.

“Muchos comentarios que vi dicen que no tiene dinero. Yo no sabía que no tenía dinero. Sabía que no tiene clase, porque nunca la tuvo, y voz ya no la tiene, pero dinero... Pobre, la verdad es que es difícil”, apuntó.

También manifestó que esa sería la última vez que hablaba sobre ella, pues se considera una persona “feliz” que no necesita estar involucrado en la polémica.

¿Lola Cortés admite estar en una crisis financiera?

Aunque Apio se mostró dispuesto a dejar la controversia, Lola no dudó en responder a sus más recientes comentarios. En una entrevista reciente para ‘De primera mano’, la actriz de teatro dijo tenerle lástima a Apio por seguir hablando de ella y no enfocarse en su propia vida.

Lola Cortés “Lo que me da lástima es que no tenga vida y tenga que hablar de la vida de los demás, y que cree que tiene la razón. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”

Si bien no aclaró su situación financiera actual, reconoció estar molesta por los comentarios de Quijano, ya que los considera un insulto.

“A mí lo que me parece muy triste es que después de lo que vivimos en la pandemia no haya aprendido absolutamente nada. Que clasifique a la gente dependiendo de su nivel social me parece además insultante, porque, perdón, pero después de la pandemia, nos quedó claro que todos somos iguales, y todos nos tenemos que reinventar día con día”, indicó.

Hasta el momento, Apio Quijano no ha respondido a las nuevas declaraciones de Lola. No obstante, todo indica que el cantante se mantendrá alejado de la polémica.

