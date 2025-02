Apio Quijano expone crisis financiera de Lola Cortés y responde a sus críticas: “No sabía que no tenía dinero”

La rivalidad entre Apio Quijano y Lolita Cortés sigue escalando, y en esta ocasión el cantante decidió responder de manera directa a la jueza de “La academia”.

En un reciente video publicado en sus redes sociales, el exintegrante de “Kabah” se pronunció sobre la polémica en torno a sus comentarios sobre la técnica vocal de Lola y reveló detalles sobre la supuesta crisis económica que atraviesa la actriz y cantante.

El origen del conflicto: Apio vs. Lolita

Hace dos años, Apio Quijano, integrante del grupo Kabah, respondió contundentemente a unas declaraciones de Lola Cortés, conocida como la severa jueza de ‘La academia’. Durante una transmisión en vivo del programa, Lola Cortés desestimó el talento del grupo Kabah, afirmando que solo María José tenía aptitudes musicales destacables.

“Es una canción que le dieron a Kabah... que la única talentosa ha sido María José. Era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah. Eso es todo, o sea, no estamos hablando de Queen, de Journey. No, señores, Kabah”, comentó Lolita Cortés sin filtro.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola o Lolita Cortés, criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno, hay mucho qué decir. Bueno, más bien, en realidad, no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, expresó Apio Quijano, dejando clara su postura ante las críticas.

Esta polémica reavivó hace unas semanas cuando Apio Quijano se unió a otros famosos y usuarios de redes que criticaron la interpretación de la canción ‘Tu falta de querer’.

Ante estas críticas, Lola Cortés no tardó en responder a las críticas, y directamente, a Apio. Sin embargo, ahora otra entrevista desató polémica, pues en un encuentro con la prensa, la también actriz de teatro desestimó los comentarios de Apio y cuestionó su talento artístico con una fuerte declaración:

"¿Quién es el Apio? Es lo único que puede hacer, ni cantar ni bailar”. Lolita Cortés

Lolita Cortés en La academia. / Instagram: @soylolacortes

Apio Quijano rompe el silencio y se le va con todo a Lola Cortés

Tras las declaraciones de Lolita Cortés, Apio Quijano decidió responder con un mensaje directo en redes sociales. En su video, el exintegrante de Kabah aseguró que, aunque no es el artista más virtuoso, ha logrado consolidar una carrera exitosa en la música y el entretenimiento.

“Soy feliz con lo que tengo, con lo que la vida me dio. Uno tiene más mérito cuando no eres tan virtuoso, pero logras ser exitoso”, expresó el cantante.

👊🏻💥ROUND 3 : APIO vs LOLA CORTÉS‼️



“Yo no sabía que no tiene dinero… ósea sabía que NO TENÍA CLASE porque nunca la tuvo, y VOZ pues ya no la tiene … ¿pero dinero ? ósea pobre…” #ApioQuijano #LolitaCortes #LaAcademia #LaCasaDeLosFamosos #lcdlf #Kabah pic.twitter.com/voqRYCYsWp — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 4, 2025

Apio Quijano arremete sobre la situación económica de Lola Cortés

El punto más impactante del video de Apio fue cuando aseguró que varios comentarios en redes le hicieron saber que Lolita Cortés está pasando por problemas financieros. Aunque el cantante afirmó que desconocía esta situación, mencionó que le resultaba preocupante que alguien con la trayectoria de Lola estuviera enfrentando dificultades económicas.

“Muchos comentarios que vi dicen que no tiene dinero. Yo no sabía que no tenía dinero. Sabía que no tiene clase porque nunca la tuvo, y voz ya no la tiene, pero dinero... Pobre, la verdad es que es difícil”, declaró Apio Quijano.

Apio Quijano concluyó su mensaje asegurando que sería la última vez que hablaría sobre el tema, dejando abierta la posibilidad de que la polémica ya llegue a su fin.

Mientras tanto, las redes sociales han reaccionado con opiniones divididas, con seguidores defendiendo a ambos artistas y avivando el debate sobre su talento y trayectoria.