Lolita Cortés: Así se enteró que tenía cáncer, “no salía en las mastografías”

En octubre de 2023, Lola Cortés confesó que se sometió a una doble mastectomía tras detectarle cáncer de mama. Este anuncio llegó cuando la actriz ya había logrado erradicar la enfermedad de su cuerpo, aunque confesó que debía seguir con un tratamiento.

A pesar de que la salud de Lola Cortés ya ha ido mejor y hace unas semanas fue sido confirmada para participar en la nueva generación de “La academia,” surgieron complicaciones y fue operada de emergencia.

Lola Cortés posando para la cámara seria / Instagram: @soylolacortes

Mira: Fallece Laura Rivas, famosa vidente del programa Extranormal

Laura Cortés revela que su hermana fue sometida a una cirugía de emergencia

Laura Cortes, hermana de ‘la jueza de hierro’, informó que la actriz había sido sometida a una cirugía de emergencia para evitar que el cáncer volviera, pues, a pesar de estar en remisión, sigue cuidándose.

Afortunadamente, la operación fue todo un éxito y Cortés se sigue recuperando. Acerca de su experiencia, en una reciente entrevista Lolita narró cómo fue que se enteró que tenía cáncer y cómo es que los chequeos con los doctores son importantes.

Ve: Cazzu sorprende con nuevo cambio de look tras ruptura con Christian Nodal, ¡cerrando ciclos!

Lolita Cortés: Así se enteró que tenía cáncer

Fue en el programa de La Caminera que Cortés relató que todo comenzó cuando decidió cambiar de ginecólogo, acudiendo al doctor de su hija.

“La verdad es que lo detecté porque cambié de doctor, de ginecólogo. Fui con el de mi hija. Tenía meses de haber nacido mi segundo nieto. Me dijo ve con mi doctor.” Lolita Cortés

Tras una revisión rutinaria, el médico le sugirió la extracción de la matriz debido a su edad. Sin embargo, fue durante los estudios preoperatorios que se descubrió la presencia de cáncer. “Cuando lo alcancé a leer, caramba que yo no estudié ni enfermería, ni doctorado, ni medicina, pero es evidente lo que estaba pasando. Volteé con Dariana y le dije: ‘Tengo cáncer’”, confesó Cortés.

La actriz también señaló que la mastografía, un estudio común para la detección del cáncer de mama, no arrojó ningún resultado positivo.

“En la mastografía no salió nada, cuidado mujeres... Cuando el doctor lo ve se pone una mano en la frente y dice: ‘Lola, lo siento’. Dije: ‘No, no se preocupe, es cáncer’. Estaba muy cociente porque ya lo había leído”. Lolita Cortés

Cortés explicó que el tamaño pequeño del tumor en ese momento impidió su detección en la mastografía. “Cuando ya lo abrió no era una bolita, era un cangrejo agarrado a mi seno, que no lo detectó la mastografía porque estaba demasiado agarrado. Yo dije mastectomía doble, el doctor dijo ‘no, no, no’”, mencionó. A pesar de las recomendaciones del médico, Cortés optó por la mastectomía doble para evitar “un susto” en el futuro.

¿Cuál es el estado de salud de Lola Cortés?

Hasta el momento, Lola Cortés no ha hablado sobre su operación, pero se espera que en los próximos días la actriz dé más detalles sobre su estado de salud.

Quién si ha hablado fue su hermana, Laura. Ella informó que la salud de Lola Cortés es favorable y que se está recuperando de la última intervención quirúrgica a la que se sometió. Sin embargo, se siente muy apenada por no poder asistir a los eventos a los que ya había sido invitada.

La hermana de Lola Cortés mencionó que la actriz continuará en observación en los próximos años.

Lee: Fátima Torre sale en defensa de su hijo por usar vestidos de princesa